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Неотразимый | Трейлеры

Трейлеры » Комедии Рецензии в разделе Лучшие

Отрывок New :: 24.06.20

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Название фильма: Неотразимый
Оригинальное название: Irresistible
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» Голливуд » Политические
О фильме "Неотразимый":

Крис Купер, Стив Карелл, Маккензи Дэвис, Роуз Бирн в политической комедии о выборах мэра маленького городка.

Режиссёр и сценарист: шоумен Джон Стюарт.

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Неотразимый:

Неотразимый
кадры из фильма: 1
трейлеры: 6

Рецензии и обзоры

Тебе стоило уйти: Она утонула
Усиленно старящийся Кевин Бейкон изображает с Амандой Сейфрид конфликт из финального сезона сериала «Любовники»

7500: Деньги на ветер
Гордону-Левитту стоило слиться с этого проекта, потому что это не то кино, с которым нужно совершать камбэк

Отравления в Солсбери: Побочный ущерб
Им было страшно за своих близких, они не понимали, за что им это всё, они беспокоились о том, сделали ли они всё, чтобы это не повторилось

Ширли: Прислужницы
Кино, которое начиналось как поверхностная фем-драма с элементами триллера, к концу приходит в своих исканиях к весьма мрачным глубинам

Я знаю, что это правда: Потом легче станет
Для HBO это кино одной лиги с «Большой маленькой ложью» и «Чернобылем. Семейная драма, которая становится чем-то большим
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23 июня, вторник

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