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Неотразимый | Трейлеры
о фильме: кадры | трейлеры: 5 | постеры | в ролях
О съёмках 2 New :: 16.06.20
Название фильма: Неотразимый
Оригинальное название: Irresistible
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» Голливуд » Политические
О фильме "Неотразимый":
Крис Купер, Стив Карелл, Маккензи Дэвис, Роуз Бирн в политической комедии о выборах мэра маленького городка.
Режиссёр и сценарист: шоумен Джон Стюарт.
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