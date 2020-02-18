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Человек-невидимка | Трейлеры

Трейлеры » Ужас! Рецензии в разделе Лучшие

TV-ролик 2 New :: 18.02.20

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Название фильма: Человек-невидимка
Оригинальное название: Invisible Man
Прокат в России фильма "Человек-невидимка": 5 марта 2020 года
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» Голливуд » Триллеры
        ... » Фантастика
О фильме "Человек-невидимка":

Элизабет Мосс в триллере о том, как после самоубийства бывшего (он же сумасшедший учёный), главной героине надо доказать, что не она сошла с ума, а это он её действительно по-прежнему преследует невидимым образом.

Режиссёр: Ли Уоннелл.

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Человек-невидимка:

Человек-невидимка
постеры фильма: 1
кадры из фильма: 5
трейлеры: 8

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