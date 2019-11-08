Название фильма: Человек-невидимка

Оригинальное название: Invisible Man

Прокат в России фильма "Человек-невидимка": 26 марта 2019 года

О фильме "Человек-невидимка":

Элизабет Мосс в триллере о том, как после самоубийства бывшего (он же сумасшедший учёный), главной героине надо доказать, что не она сошла с ума, а это он её действительно по-прежнему преследует невидимым образом.

Режиссёр: Ли Уоннелл.