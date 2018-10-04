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Семья по-быстрому | Трейлеры
о фильме: кадры | трейлеры: 4 | постеры | в ролях
Трейлер New :: 04.10.18 ссылка на ролик
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Название фильма: Семья по-быстрому
Оригинальное название: Instant Family
Прокат в России фильма "Семья по-быстрому": 24 января 2019 года
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О фильме "Семья по-быстрому":
Жизнь семейной пары переворачивается с ног на голову, когда они усыновляют троих детей.
В ролях: Роуз Бирн, Марк Уолберг.
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