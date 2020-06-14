О съёмках New :: 14.06.20

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Название сериала: Я знаю, что это правда

Оригинальное название: I Know This Much Is True

О сериале "Я знаю, что это правда":

Марк Руффало в драматическом сериале о взаимоотношениях двух близнецов, один из которых, сидящий в психиатрической тюрьме параноидальный шизофреник, уговаривает помочь ему сбежать. В других ролях: Мелисса Лео, Имоджен Путс, Кэтрин Хан.

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