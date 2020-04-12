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Я знаю, что это правда | Трейлеры

Трейлеры » Сериалы Рецензии в разделе Лучшие

Русский трейлер New :: 12.04.20


Все ролики сериала "Я знаю, что это правда" (3, из них 3 новых)

 
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Название сериала: Я знаю, что это правда
Оригинальное название: I Know This Much Is True
Планы выпуска: 2020 год
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» Сериалы » Драматические
О сериале "Я знаю, что это правда":

Марк Руффало в драматическом сериале о взаимоотношениях двух близнецов, один из которых, сидящий в психиатрической тюрьме параноидальный шизофреник, уговаривает помочь ему сбежать.

В других ролях: Мелисса Лео, Имоджен Путс, Кэтрин Хан.

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Я знаю, что это правда:

Я знаю, что это правда
кадры из сериала: 1
трейлеры: 3

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