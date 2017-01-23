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В этом мире я больше не чувствую себя как дома | Трейлеры
Трейлер New :: 23.01.17 ссылка на ролик
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Название фильма: В этом мире я больше не чувствую себя как дома
Оригинальное название: I Don't Feel at Home in This World Anymore
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О фильме "В этом мире я больше не чувствую себя как дома":
Находясь в депрессии, главная героиня вместе со своим соседом находит новый смысл жизни в выслеживании воров, действующих по-соседству.
В ролях: Мелани Лински, Элайджа Вуд.
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