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Название фильма: В этом мире я больше не чувствую себя как дома

Оригинальное название: I Don't Feel at Home in This World Anymore

О фильме "В этом мире я больше не чувствую себя как дома":

Находясь в депрессии, главная героиня вместе со своим соседом находит новый смысл жизни в выслеживании воров, действующих по-соседству. В ролях: Мелани Лински, Элайджа Вуд.

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