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Кинотавр 2019: фоторепортаж

Дитя робота

Трейлеры » Фантастика Рецензии в разделе Лучшие

Рецензия: Девочка и смерть

Роман КОРНЕЕВ, 19 июня 2019
Рецензия

«Нетфликс», конечно, уже давно имя нарицательное. В том смысле, что стоит стриминговому гиганту вложиться в иной проект, как тот тут же обрастает дополнительными коннотациями. Так случилось и с фильмом «Дитя робота» — тут вам сразу полный набор идей, что вот, мол, куда ушли все силы сценаристов «Чёрного зеркала», которые в пятом сезоне доснимались ну совершенно уже до мышей, или что перед нами такой неофициальный игровой эпизод анимационного сериала «Любовь, смерть и роботы». Прежде всего потому, что в случае альманахов это вообще очень просто — тематика та же. Искусственный интеллект, роботы, клоны, уничтожение человечества, социальные проблемы в необычном исполнении, какие могут быть вопросы. Более вовлечённые в жанр зрители вспоминают более точную аналогию в виде фантастической мелодрамы «Из машины» — тут тоже странные взаимоотношения андроида и человека в замкнутом пространстве, такой же футуристический дизайн интерьеров, однако даже тут натянутость аналогии становится очевидна уже к концу затяжной интроспекции.

А именно, как только становится ясно, что Мать тут — не столько робот-нянька, сколько местный Творец (а в «Из машины» они были сразу же разнесены), то ближайшие аналогии перемещаются совсем далеко, куда-то в район «Высшего общества», благо и главгероиня в исполнении Клары Ругаард — это такая Миа Гот, и этот бункер во всех смыслах как космический корабль, и этот густой феминизм в анамнезе вполне очевиден. Отдельный момент, что Мать тут сыграна мужчиной (что можно выяснить только из титров), и только озвучена Роуз Бирн, только добавляет разных феминистических коннатаций. Впрочем, режиссёр-то тут что ни на есть цисгендерный белый мужчин, а никакая не Клер Дени, а значит, это скорее пародия на феминизм, нежели он в натуре.

Дитя робота

Так о чём же в итоге кино, если не о роботах, феминистках, конце света? Что это, если не реклама роботов компании «Бостон дайнэмикс», решивших всё-таки отомстить своим злобным создателям? В какой-то момент даже начинает казаться, что перед нами натуральный рип-офф «Терминатора», неофициальное продолжение «Хроник Сары Коннор», в котором та однажды попадает в бункер Скайнета, где тот неведомо зачем воспитывает девочку по имени Дочь (тут вообще всех зовут подобным образом), перемежая её обучение каверзными вопросами об общем благе и прочими моральными дилеммами вроде «проблемы вагонетки». Однако по окончании столь же затяжной сцены знакомства со стрельбой и догонялками всё снова оказывается мимо. И из Хиллари Суонк получается слишком мутная Сара (темнит, местами прямо врёт), и сама Мать начинает вдруг вести себя слишком по-человечески (опять же врёт, и вообще идёт против рациональности), так что к моменту поднятия резонных вопросов о других эмбрионах с одной стороны зритель всё ещё не понимает, что же это он такое смотрит — мелодраму, триллер, боевик, притчу — но с другой, эмоции какие-то явственно ощущает.

Поскольку отдельные эпизоды тут очень выразительно поставлены и сыграны, например история с портретами в книжке вообще протянута от начала до конца предельно логично и филигранно точно. Но вот в целом сюжет всё равно рассыпается. Если это богоборческая история, то финал логичен, но всю затяжную середину надо было выкидывать. Если это триллер про ИИ, то логичнее было не устраивать в конце мелодраму. Если это такой феминизм (или анти- или метафеминизм), то причём тут этот «Я, робот» ближе к концу. Опять же, в этом свете мышку нужнее было бы оставить в живых, а гостью замочить и сжечь. В итоге не сделано ни то, ни то, как будто автор хотел снять сразу всё, и никак не мог в итоге выбрать.

Дитя робота


 
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Название фильма: Дитя робота
Оригинальное название: I Am Mother
Прокат в России фильма "Дитя робота": 20 июня 2019 года
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» Голливуд » Фантастика
О фильме "Дитя робота":

Робот «Мать», созданный для обеспечения репопуляции после вымирания человечества, воспитывает девочку, выращенную из человеческого эмбриона. Но однажды выясняется, что не все люди на Земле погибли.

В ролях: Роуз Бирн, Хилари Суонк.

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Дитя робота:

Дитя робота
постеры фильма: 1
кадры из фильма: 4
трейлеры: 2

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