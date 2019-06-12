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Чёрное зеркало

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Рецензия: 5 сезон: Неудачник и неудачник

Роман КОРНЕЕВ, 12 июня 2019
Рецензия

Героически надорвавшись по части креатива на спецвыпуске «Брандашмыг», где было всё, и интерактив, а нелинейность, и тонна альтернативных концовок, и тот самый социальный киберпанк в анамнезе, бессменный сценарист «Чёрного зеркала» Чарли Брукер оказался перед своеобразной дилеммой — дальше обострять и без того серьёзный накал «Чёрного музея», а может, двигаться дальше в сторону сложносочинённости «Брандашмыга», хотя, можно и в аляповатый пародийный сайфай полюбившегося народу «USS Каллистера» вернуться. В общем, вариантов было полно, один интереснее другого. Но, повторюсь, сценарист явно надорвался и решил похалявить, потому пятый сезон получился таким, каким он получился.

Во-первых он снова короткий, всего три эпизода, а во-вторых в нём вообще нет серии, которую можно было бы назвать фронтлайнером. Все три серии такие ровненько-серенькие, лайтовенько-драматичненькие и редкие вспышки зрительского интереса посреди этой скромноты только оттеняют пустоту остального хронометража. В серии про «геев» безумно долгое вступление, где мы, видимо, должны быть счастливы от Энтони Мэки в кадре, как будто он не является вторым после Дона Чидла мискастингом «Мстителей». Во второй серии унылейшая история главгероя, которая имеет примерно такое никакое отношение к киберпанку и, в данном случае, соцсетям, что вообще непонятно, зачем это было снимать. Наконец в третьей части ещё более унылое вступление, ещё более непонятно кому нужные персонажи, ещё более притянутая за уши кукла (привет, четвёртый сезон) и ещё более непонятно кому нужная Мили Сайрус в роли себя.

Такое ощущение, что сценарист решил побить все рекорды уныния, делая ставку лишь на то, что мы должны жалеть главных героев — смотрите, у них кто-нибудь умер, или они такие, типа «геи», или они на самом деле удачливые во всём звёзды и их единственная проблема в том что они не занимаются вольным творчеством, а вынуждены петь попсу в розовом парике. Серьёзно? У вас виноват всегда кто-то. Соцсети, дети, компьютерные игры, бары с приставучими мужиками, зловредные корпорации, тётки-менеджеры, излишне смертные родители, мнэ... умные колонки? Какая печаль. Никогда ни в чём не виноват сам герой, что он мямля, плакса, тупой подросток, залипший в телефоне придурок, который даже за рулём строчит посты. Давайте их все пожалеем. А ничего другое сюжет нам и не предлагает. Разве что написать «Нетфликсу» петицию: верните нам наше старое «Чёрное зеркало». А это зеркало, розовое и сопливое, унесите прочь.

Чёрное зеркало


 
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Название сериала: Чёрное зеркало
Оригинальное название: Black Mirror
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        ... » Фантастические
О сериале "Чёрное зеркало":

Киберпанковский сериал-антология про будущее соцсетей, где в разное время снимались Джон Хэмм, Тоби Кеббелл, Хейли Этвелл, Элис Ив, Брайс Даллас Ховард.

В 2016 году был возрождён компанией Netflix.

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Чёрное зеркало:

Чёрное зеркало
постеры сериала: 1
кадры из сериала: 22
трейлеры: 18

Рецензии и обзоры

Чёрное зеркало: 5 сезон: Неудачник и неудачник
Сценарист решил побить все рекорды уныния, делая ставку лишь на то, что мы должны жалеть главных героев

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