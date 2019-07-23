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Стриптизёрши | Трейлеры
о фильме: кадры: 5 | трейлеры: 2 | постеры | в ролях
Русский трейлер New :: 23.07.19
Название фильма: Стриптизёрши
Оригинальное название: Hustlers
Прокат в России фильма "Стриптизёрши": 12 сентября 2019 года
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» Голливуд » Криминальные
О фильме "Стриптизёрши":
Дженнифер Лопес в фильме про команду стриптизёрш, разрабатывающих план мести своим клиентам — финансистам с Уолл-стрит — после того, как банковский кризис обратил накопления девушек в пыль.
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