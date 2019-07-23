Название фильма: Стриптизёрши

Оригинальное название: Hustlers

О фильме "Стриптизёрши":

Дженнифер Лопес в фильме про команду стриптизёрш, разрабатывающих план мести своим клиентам — финансистам с Уолл-стрит — после того, как банковский кризис обратил накопления девушек в пыль.