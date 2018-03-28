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Тайна дома с часами | Трейлеры
о фильме: кадры: 3 | трейлеры: 2 | постеры | в ролях
Трейлер New :: 28.03.18 ссылка на ролик
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Название фильма: Тайна дома с часами
Оригинальное название: House with a Clock in its Walls
Прокат в России фильма "Тайна дома с часами": 4 октября 2018 года
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О фильме "Тайна дома с часами":
Детское фэнтези про загадочный особняк, хранящий тайну времени. В ролях: Кейт Бланшетт, Джек Блэк. Режиссёр: Эли Рот.
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