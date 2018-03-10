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Название фильма: Дом завтрашнего дня

Оригинальное название: House of Tomorrow

О фильме "Дом завтрашнего дня":

Фильм рассказывает историю футуриста, архитектора и изобретателя Р. Бакминстера Фуллера через жизнь двух подростков, которые решили стать панк-богами и выжить в школе. В главной роли: Аса Баттерфилд.