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Час истины
о фильме: рецензия | кадры: 15 | трейлеры: 2 | постеры: 2 | в ролях
Рецензия: Пять стадий
Томас Джейн и Энн Хеч — это вроде как пара, не в смысле экранная, а просто пара. Но очень странная, поскольку на экране они воплощают свои отношения в ну очень странной форме. В следующем году выйдет постапокал с ними двоими, а в этом году, нате, «Час истины» про родителей, которые ищут дочь. Что само по себе тенденциозно — оба раза эти двое пребывают по сюжету в очень странном и враждебном окружении, при этом у них по ходу пьесы развивается какая-то совершенно искусственная и потому неловкая групповая динамика. Сначала они громко поют песни, прямо как в «Мы Миллеры», причём оба персонажа — буквально пародии на семейную комедию, а потом сразу бац — девочка пропала, все в шоке, вокруг подозрительные копы во главе с ещё более подозрительным шерифом, стрёмные соседи, совсем стрёмные управляющие кемпингом, наконец вокруг бегает преступник. В общем, истерическое веселье мгновенно переключается на просто истерику, в каковой они до конца фильма и пребывают.
Как в ней пребывают и зрители, поскольку та игра, которую попутно демонстрируют и Джейн, и Хеч, даёт лишь повод хейтерам актёров (а у обоих есть целые армии оных) смаковать убожество их талантов. То есть по задумке режиссёра несовпадения в кадре (реакций, поступков, внутренней логики, внезапности некоторых событий) должны создавать напряжение и быть поводом к детективу, который иначе становится ну совсем пустым. Но на деле, поскольку бритва Оккама не существует, но работает, и логичнее предположить, что режиссёр криворукий и актёры — бревно, нежели каким-то чудом догадаться, что это где-то тут скрывается главный твист сюжета.
Потому что за всеми этими наркоманами-педофилами-беглыми и прочими подозрительными личностями (они ребёнка хотят завести!) по холодильник шерифа включительно те полторы детективных подсказки про звонок брату теряются так же неминуемо, как и большинство трупов в этом фильме. Одного убили, второго, третья вообще просто пропала, чо там, дело-то житейское. Так что когда на последней минуте всё-таки наступает ключевой момент (тут уже недавно был один фильм с тем же фокусом), то зритель конечно поражён, но послевкусие общего актёрского непопадания в реплики уже никуда не денешь, сколько ни вставляй потом флешбэки. Ну, да, надо отпускать. Так может и Томасу Джейну уже отпустить идею сниматься с Энн Хеч в одних фильмах?
Название фильма: Час истины
Оригинальное название: Hour of Lead
Прокат в России фильма "Час истины": 21 августа 2020 года
Планы выпуска: 2020 год
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О фильме "Час истины":
Томас Джейн в триллере о семейной паре, чьи дочь пропала во время отдыха в трейлерном парке.
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