Рецензия: Отец робота

Роман КОРНЕЕВ , 12 августа 2020

Концепт-арт дизайнер «Луны 2112» Гэвин Ротери подался в полный метр с традиционным для середины десятых апломбом инди-короткометражников, мол, графика нынче дешёва, добавим немного мелодрамы и получится отличная фантастика. Другое дело, что пока он шёл к своему полному метру, уже были сняты и «Из машины», и «Дитя робота», которому говорить в жанре сериала «Любовь, смерть и роботы» что-то новое становится всё сложнее. И потому «Мой создатель» (господа прокатчики, почему не «Архив», что за постоянный креатив на ровном месте?) буквально с первых минут абзацами принимается цитировать и ту самую «Луну», и не лучшим образом, и ту самую «Я мать», и не лучшим образом, а уж заставку из «Мира Дикого Запада» украли буквально дословно!

Ну, допустим, кто нынче не ворует, но пока картинка повторяет сто раз показанное, герои вместо того, чтобы бытовой мелодрамой давить на жалость, а атмосферой безысходности вышибать слезу, принимаются почему-то по очереди вовсю истерить, газлайтить, постоянно друг от друга что-то скрывать, недоговаривать, тихушничать и снова истерить. Перед нами разворачивается странная и нездоровая атмосфера неполной семьи, оставшейся без мамы, зато населённой роботами. По углам стоят люди с косами, постоянно раздаются угрожающие звонки, царит атмосфера чахоточной паранойи, а в углу натурально стоит чёрный гроб. При этом главный герой в исполнении Тео Джеймса настолько героически играет мудака из новомодной отечественной фантастики, что только диву даёшься, с чего авторы решили, что мы должны ему сочувствовать. Его воспоминания — это дикая смесь между плохой актёрской игрой и донельзя клишированным сценарием, где все настолько полупрозрачны, насколько это вообще возможно.

С фантдопущениями тоже слабовато. Их за весь фильм хватает на проходную серию «Чёрного зеркала», но даже для него тут всё слишком понадёргано. И роботы, и AI, и голоса с того света, и зловещие корпорации, и сто лет одиночества. Нет только одного — цельной картины и нормальной режиссуры. И всё это помножено на дешёвую графику, где в каждом роботе виден не робот, а тётка в плохом косплейерском прикиде. Если бы не финальный твист, этот фильм вообще остался бы без внятной идеи. Но снимать полный метр ради последних десяти секунд — это уже совершенный перебор. А истерику у робота мы лучше в того же Гарланда посмотрим.