|
Мой создатель, Архив / Архив
о фильме: рецензия | кадры: 20 | трейлеры: 4 | постеры | в ролях | афиша, билеты
Рецензия: Отец робота
Концепт-арт дизайнер «Луны 2112» Гэвин Ротери подался в полный метр с традиционным для середины десятых апломбом инди-короткометражников, мол, графика нынче дешёва, добавим немного мелодрамы и получится отличная фантастика. Другое дело, что пока он шёл к своему полному метру, уже были сняты и «Из машины», и «Дитя робота», которому говорить в жанре сериала «Любовь, смерть и роботы» что-то новое становится всё сложнее. И потому «Мой создатель» (господа прокатчики, почему не «Архив», что за постоянный креатив на ровном месте?) буквально с первых минут абзацами принимается цитировать и ту самую «Луну», и не лучшим образом, и ту самую «Я мать», и не лучшим образом, а уж заставку из «Мира Дикого Запада» украли буквально дословно!
Ну, допустим, кто нынче не ворует, но пока картинка повторяет сто раз показанное, герои вместо того, чтобы бытовой мелодрамой давить на жалость, а атмосферой безысходности вышибать слезу, принимаются почему-то по очереди вовсю истерить, газлайтить, постоянно друг от друга что-то скрывать, недоговаривать, тихушничать и снова истерить. Перед нами разворачивается странная и нездоровая атмосфера неполной семьи, оставшейся без мамы, зато населённой роботами. По углам стоят люди с косами, постоянно раздаются угрожающие звонки, царит атмосфера чахоточной паранойи, а в углу натурально стоит чёрный гроб. При этом главный герой в исполнении Тео Джеймса настолько героически играет мудака из новомодной отечественной фантастики, что только диву даёшься, с чего авторы решили, что мы должны ему сочувствовать. Его воспоминания — это дикая смесь между плохой актёрской игрой и донельзя клишированным сценарием, где все настолько полупрозрачны, насколько это вообще возможно.
С фантдопущениями тоже слабовато. Их за весь фильм хватает на проходную серию «Чёрного зеркала», но даже для него тут всё слишком понадёргано. И роботы, и AI, и голоса с того света, и зловещие корпорации, и сто лет одиночества. Нет только одного — цельной картины и нормальной режиссуры. И всё это помножено на дешёвую графику, где в каждом роботе виден не робот, а тётка в плохом косплейерском прикиде. Если бы не финальный твист, этот фильм вообще остался бы без внятной идеи. Но снимать полный метр ради последних десяти секунд — это уже совершенный перебор. А истерику у робота мы лучше в того же Гарланда посмотрим.
Название фильма: Мой создатель
Оригинальное название: Archive
Прокат в России фильма "Мой создатель": 13 августа 2020 года
См. также: все фильмы 2020, фильмы 2019 список, новинки кино
О фильме "Мой создатель":
Тео Джеймс («Дивергент») в очередном заходе про искусственный интеллект. На этот раз герой решил оживить внутри машины свою собственную жену, остающуюся после смерти в виде архива.
Написать отзыв:
Отделяйте абзацы одним переносом строки. Перед цитируемым абзацем поставьте знак >, для обращения к кому-нибудь напишите с новой строки to: Имярек.
Желательно заполнять все поля, сообщения с пустыми полями попадают в премодерацию.
все трейлеры
|
Мой создатель, Архив:
Кто не спрятался: Нервное
Мой создатель: Отец робота
Академия «Амбрелла»: Сезон 2: Они убили Кеннеди
Неистовый: Их жизни не важны
Думай, как собака: По-собачьи
14 августа, пятница
13 августа, четверг
12 августа, среда
11 августа, вторник
10 августа, понедельник
9 августа, воскресенье
Если неделю назад прокат в столичном регионе стартовал лишь частично, то на отчётной неделе уикенд уже был полноценно четырёхдневным...
|
|
|
|
|
«Неистовый», отзыв «Академия "Амбрелла"», 2 сезон, отзыв «Тьма», 3 сезон, отзыв «Мой создатель», отзыв «Кто не спрятался», отзыв «Опасный элемент», отзыв «Думай, как собака», отзыв «Зависнуть в Палм-Спрингс», отзыв «Бесшумный», отзыв «Мой шпион», отзыв «Форпост», отзыв «Грейхаунд», отзыв Сериал «Сквозь снег», отзыв