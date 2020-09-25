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Честный вор | Трейлеры

Трейлеры » Экшн Рецензии в разделе Лучшие

Русский трейлер 2 New :: 25.09.20


Все ролики фильма "Честный вор" (3)

 
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Название фильма: Честный вор
Оригинальное название: Honest Thief
Прокат в России фильма "Честный вор": 8 октября 2020 года
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» Голливуд » Боевики
        ... » Криминальные
О фильме "Честный вор":

Лайам Нисон, Роберт Патрик, Джай Кортни в криминальном боевике о завязавшем грабителе банков, которого преследуют агенты ФБР.

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Честный вор:

Честный вор
постеры фильма: 2
кадры из фильма: 12
трейлеры: 3

Рецензии и обзоры

Няня. Королева проклятых: Уже по барабану
В первой части сексуальная няня и её друзья-дегенераты из сатанинского культа гонялись за ребёнком, а во второй части ребёнок вырос, но они продолжают за ним гоняться

Вдали: На Марсе тоже плачут
Главная героиня собирает все свойства прочих экранных женщин-астронавток, кроме профессионализма, умения командовать, пилотировать и чинить корабль

Антебеллум: Назад в прошлое
Как жанровое кино, как триллер, переходящий в хоррор, кино почти идеально, хотя у Джордана Пила получилось бы куда тоньше

Тайны, которые мы храним: Нюрнберг в подвале
Кино напоминает средневековые расследовательские практики, где доказательством дьявольскых козней является то, утонул ли подозреваемый или выплыл

Дьявол всегда здесь: Заблудшие овцы
Глядя на этот набор травмированных людей, иррациональных поступков и предсмертных ироний, можно увидеть в нём коэнообразную чёрную комедию
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