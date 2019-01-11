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Холмс и Ватсон | Трейлеры
о фильме: кадры: 8 | трейлеры: 5 | постеры | в ролях
Дублированный TV-ролик New :: 11.01.19 ссылка на ролик
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Название фильма: Холмс и Ватсон
Оригинальное название: Holmes & Watson
Прокат в России фильма "Холмс и Ватсон": 24 января 2019 года
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О фильме "Холмс и Ватсон":
Уилл Феррелл и Джон Райли в комедии по классическим мотивам. Хью Лори в эпизодической роли Майкрофта.
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