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В погоне за Бонни и Клайдом | Трейлеры
о фильме: кадры: 3 | трейлеры: 2 | постеры | в ролях
Русский трейлер New :: 21.02.19 ссылка на ролик
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Название фильма: В погоне за Бонни и Клайдом
Оригинальное название: Highwaymen
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О фильме "В погоне за Бонни и Клайдом":
Двое техасских рейнджеров возвращаются с пенсии, чтобы поймать Бонни и Клайда.
В ролях: Кевин Костнер, Вуди Харрельсон, Кэти Бейтс.
Режиссёр: Джон Ли Хэнкок.
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