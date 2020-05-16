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Ассистент звезды | Трейлеры

Трейлеры » Мелодрама Рецензии в разделе Лучшие

Онлайн-трейлер 2 New :: 16.05.20


Все ролики фильма "Ассистент звезды" (4, из них 2 новых)

 
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Название фильма: Ассистент звезды
Оригинальное название: High Note
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» Голливуд » Мелодрамы
        ... » Мюзиклы
О фильме "Ассистент звезды":

Дакота Джонсон в музыкальной мелодраме.

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Ассистент звезды:

Ассистент звезды
постеры фильма: 1
кадры из фильма: 3
трейлеры: 4

Рецензии и обзоры

Голливуд: Раньше было лучше
Кино о гнилой голливудской системе, которая меняется как раз потому, что в разные моменты люди на всех уровнях этой системы решают поступать честно и по совести

Солнечные противоположности: Добрый Морти
Новый сериал выпущен ровно в тот момент, когда оригинальный концепт убит ленью и жадностью и уже практически нет надежды, что станет лучше

Мир Дикого запада: 3 сезон: Люди как роботы
Поначалу сезон про киберпанк смотрится свежо, но потом авторы снова начинают развозить сопли и мутить и без того мутный сюжет

Оленья кожа: Кожаная куртка
Герой хочет быть с кем-то, делать кого-то другого счастливым. Пускай этим кем-то стала нелепая кожаная куртка

Фея: Ангел Ф
Меликян разрушает буквально каждую свою сюжетную линию, причём иногда сознательно, а иногда просто потому что контекст не тот
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Дочитываю «Пробужденные фурии». Роман тяжел, но интересен и сюжетными ходами, и персонажами, которые как всегда в изобилии окружают Ковача-сана... далее

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