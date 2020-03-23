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Ассистент звезды | Трейлеры

Трейлеры » Мелодрама Рецензии в разделе Лучшие

Русский трейлер New :: 23.03.20


Все ролики фильма "Ассистент звезды" (2, из них 2 новых)

 
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Название фильма: Ассистент звезды
Оригинальное название: High Note
Прокат в России фильма "Ассистент звезды": 25 июня 2020 года
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» Голливуд » Мелодрамы
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О фильме "Ассистент звезды":

Дакота Джонсон в музыкальной мелодраме.

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Ассистент звезды:

Ассистент звезды
постеры фильма: 1
кадры из фильма: 3
трейлеры: 2

Рецензии и обзоры

Патогены на экране: «Эпидемия», «Заражение», «Горячая зона»

Главный эффект, который производит просмотр перечисленных фильмов и сериалов: ты реально понимаешь, что рукопожатия и вообще тесный контакт при эпидемии — это очень плохая идея

Авеню 5: Хаус он да дек
История про корабль дураков, который летит неизвестно куда, рассказывается с тех же точек зрения, что все предыдущие политсатиры Ианнуччи

Шучу: Вернуть прошлое
Второй сезон превратился в милое, лёгкое, романтичное кино об ушедшем навсегда прошлом, которое хочется на мгновение вернуть

Бладшот: Суповой набор
Фильм пытается выехать на спецэффектамх, а на историю попросту забивает, как будто это приквел к так и не снятому фильму

Побег из Претории: Рэдклиф от всех дверей
Ты никому не сопереживаешь, и потные страдающие актёры выглядят плоскими портретами в очевидных декорациях нового фильма-иллюстрации
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Обновления
Трейлеры, кадры, постеры:

Ассистент звезды, High Note new
постеров: 1, кадров: 3
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