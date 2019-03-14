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Высшее общество | Трейлеры
о фильме: рецензия | кадры: 30 | трейлеры: 3 | постеры: 3 | в ролях
Русский трейлер New :: 14.03.19 ссылка на ролик
Размещение: YouTube
Название фильма: Высшее общество
Оригинальное название: High Life
Прокат в России фильма "Высшее общество": 11 апреля 2019 года
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» Голливуд » Фантастика
О фильме "Высшее общество":
Роберт Паттинсон и Жюльетт Бинош в фантастическом социальном феминистском памфлете о космическом корабле, на котором заключённых отправили к ближайшей чёрной дыре для исследовательской миссии.
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