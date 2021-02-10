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Ганзель, Гретель и Агентство Магии | Трейлеры

Трейлеры » Фильм-детям Рецензии в разделе Лучшие

Тизер-трейлер New :: 10.02.21



 
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Прокат в России фильма "Ганзель, Гретель и Агентство Магии": 18 марта 2021 года
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О фильме "Ганзель, Гретель и Агентство Магии":

Отечественный мультфильм по мотивам персонажей братьев Гримм.

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Ганзель, Гретель и Агентство Магии:

Ганзель, Гретель и Агентство Магии
постеры фильма: 1
кадры из фильма: 1
трейлеры: 1

Рецензии и обзоры

Дорогие товарищи!: Конец оттепели
Ракурс повествования — со стороны партийной номенклатуры, такой себе холодно-отстранённой, занятой высокими помыслами и драками бульдогов под ковром

Экспансия: 5 сезон: Я твой мать
С тем же успехом можно было пятый сезон вообще не снимать, просто переместив ту самую финальную сцену в конец четвёртого сезона, ничего бы не изменилось

Заступник: Аста ла виста
Нисон спасает, потому что спасает, пацан бежит, потому что бежит. Деньги жгут, потому что жгут. Красивый кадр

Воздушный бой: Под крылом самолёта
А гремлины, что гремлины, это всего-лишь образное выражение о тех, кто стремится оправдать свои косяки вмешательством в ход съёмок проклятых мужских шовинистов

Дьявол в деталях: Анти-Зодиак
Режиссёр снимает знакомый сюжет, где вместо реального расследования парочка самовлюблённых детективов находит себе подозреваемого
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