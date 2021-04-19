  Поиск на Кинокадре     
Новинки кино 2021 Афиша Обновления Трейлеры Рецензии Блог Новости
Фильмы 2021 Фильмы 2020 Блокбастеры Фантастика Лучшие фильмы Юбилеи Отзывы Соцсети WIKI  
Видеоподкаст «Мы ругаем» #5: «Чернобыль» Данилы Козловского

Рассказ служанки | Трейлеры

Трейлеры » Сериалы Рецензии в разделе Лучшие

Персонажный ролик: Эмили New :: 19.04.21

смотреть в плейере

Все ролики сериала "Рассказ служанки" (16, из них 4 новых)

 
Поставьте фильму оценку!
Добавить на Facebook Затвиттить Добавить на Вконтакте 
Название сериала: Рассказ служанки
Оригинальное название: Handmaid's Tale
Планы выпуска: 2017 год
См. также: все фильмы 2020, фильмы 2021 список, новинки кино
» Сериалы » Драматические
        ... » Фантастические
О сериале "Рассказ служанки":

Постапокалиптический сериал Hulu по мотивам одноимённого романа Маргарет Этвуд, где человечество практически потеряло способность рожать детей. Главная героиня — редкое исключение, и теперь она стала «служанкой» — одной из наложниц, рожающих детей для командоров североамериканского тоталитарно-религиозного государства Галаад вместо их бесплодных жён.

В главной роли: Элизабет Мосс.

На главную | Новинки кино
Превью галереи кадров целиком

Новинки кино:
ЧернобыльПила: СпиральТелохранитель жены киллераФорсаж 9Митчеллы против машинОхотники за привидениями: наследникиМайор Гром: Чумной ДокторГнев человеческий
Недавние громкие новинки:
ЧернобыльГодзилла против КонгаЧудо-женщина 1984МуланДоводСпутникМир Дикого западаПлохие парни навсегда

Написать отзыв:
Псевдоним
Заголовок
Сообщение:
 

Отделяйте абзацы одним переносом строки. Перед цитируемым абзацем поставьте знак >, для обращения к кому-нибудь напишите с новой строки to: Имярек.

Желательно заполнять все поля, сообщения с пустыми полями попадают в премодерацию.
Ролики в разделе "Сериалы":
Рассказ служанки Персонажный ролик: Эмили
» Персонажный ролик: Ник
» Персонажный ролик: Джанин
Сокол и Зимний солдат Трейлер середины сезона
Солнечные противоположности Трейлер 2, сезон 2
Рассказ служанки 4 сезон, русский трейлер 2
Наследие Юпитера Трейлер
» Русский трейлер
Локи Трейлер 2
» Отрывок
Ведьмак О съёмках, сезон 2
Дальний космос Русский трейлер
Рассказ служанки 4 сезон, трейлер
Рик и Морти Трейлер, сезон 5
Солнечные противоположности Трейлер R, сезон 2
  
Новые трейлеры:
Рассказ служанки Персонажный ролик: Эмили
» Персонажный ролик: Ник
Чернобыль Видеоподкаст "Мы ругаем"
Любовь, смерть и роботы Трейлер, сезон 2
Пила: Спираль Русский трейлер 2
Поколение Вояджер Русский финальный трейлер
Телохранитель жены киллера Трейлер R
Рассказ служанки Персонажный ролик: Джанин
Сокол и Зимний солдат Трейлер середины сезона
Мортал комбат О съёмках 2
Декабрь Трейлер
Форсаж 9 Трейлер 2
» Русский трейлер 2
Солнечные противоположности Трейлер 2, сезон 2
Поколение Вояджер О съёмках
все трейлеры
фильмы 2021 | фильмы 2020
Новинки кино: 2021 апрель май июнь июль
Жанры: комедии кинокомиксы фантастика ужасы мюзиклы
приключения криминальные мелодрамы боевики драмы спортивные
катастрофа исторические детские военные фантазия детективы
 # А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ы Э Ю Я
 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Рассказ служанки:

Рассказ служанки
постеры сериала: 10
кадры из сериала: 58
трейлеры: 16

Рецензии и обзоры

Чернобыль: Покажи мне драму + видеоподкаст

Про виновников катастрофы Козловский за фильм говорит дважды. Оба раза коротко и смешно. Главный герой спрашивает, кто виноват, а ему отвечают, что какая разница. Действительно, какая разница

Ученик экзорциста: Охотники за демонами
Ученик экзорциста всё-таки занимает положенную ему по сюжету главную роль, переставая слушаться старшего и начиная понемногу прозревать

Мортал комбат: Фигалити
Лю Канг, Джакс, Горо и присные — ребята, конечно, культовые, но средний возраст тех, кто играл в них ещё в начале девяностых, сейчас приближается к пятидесяти

Сквозь снег: Сезон 2: С голым торсом на лёгком морозе
Сценаристы сами не в курсе, куда они отправят персонажей в следующий момент, то ли бить чечётку, то ли в театре теней исполнять

Майор Гром: Чумной Доктор: Сила в кепке + видеоподкаст
Народ у авторов злобен, тёмен, и вообще терпила по жизни. Дай ему волю, он же сразу начнёт всё вокруг жечь. Это и многое другое обсуждаем в нашем видеоподкасте
Ещё рецензии

Обновления
Бокс-офис США: «Годзилла против Конга» продолжает лидировать в отсутствие конкурентов
Североамериканский прокат, застывший в ожидании значимых премьер, продолжал на неделе планово снижаться...
Трейлеры, кадры, постеры:

Рассказ служанки, Handmaid's Tale
» 4 сезон, русский трейлер 2
» Персонажный ролик: Эмили
» Персонажный ролик: Ник
» Персонажный ролик: Джанин

18 апреля, воскресенье

Новости кино:
Подкаст «Мы ругаем»: фильм «Чернобыль» безнадёжно проигрывает сериалу HBO
Отечественные фильмы постоянно отсылают к нашей собственной героической истории, но истинные проблемы подобных постановок зачастую становятся видны лишь по итогам...
Кинокасса России: «Чернобыль» с трудом обогнал «Мортал Комбат»
Отечественный прокат после заметного перерыва вновь получил заметную российскую премьеру — основанную на известных событиях драму Данилы Козловского...
Трейлеры, кадры, постеры:

Чернобыль
Чернобыль
Прокат в России: 15 апреля 2021 года
» Видеоподкаст "Мы ругаем"
» Музыкальное видео Аллы Пугачевой

17 апреля, суббота

Любовь, смерть и роботы, Love, Death & Robots
» Трейлер, сезон 2

16 апреля, пятница

Пила: Спираль, Spiral: From the Book of Saw
кадров: +2
» Русский трейлер 2

Телохранитель жены киллера, Hitman's Wife's Bodyguard new
постеров: 2, кадров: 3
» Русский трейлер
» Трейлер R
» Трейлер

Поколение Вояджер, Voyagers
» Русский финальный трейлер
» О съёмках
» Отрывок 3

15 апреля, четверг

Декабрь new
кадров: 4
» Трейлер

Сокол и Зимний солдат, Falcon and Winter Soldier
» Трейлер середины сезона

Все обновления за неделю


Кинокадр Новинки кино 2021 фильмы 2021 Афиша Рецензии Обновления Трейлеры
Будьте с Кинокадром в социальных сетях и не только! Я уже, закройте это
КиноКадр, всё о кино
   Новинки кино 2021   фильмы 2020   фильмы 2021   Афиша кино   Лучшие фильмы 2019 2020  
2003-2014 © Кинокадр | Об издании | 16+
 

«Чернобыль», рецензия + подкаст . «Майор Гром: Чумной Доктор», отзыв + подкаст . «Гениальное ограбление», отзыв . «Годзилла против Конга», рецензия + подкаст . «Райя и последний дракон», отзыв . «Мортал комбат», отзыв . «Никто», отзыв . «Сила грома», отзыв . «Сквозь снег», 2 сезон, отзыв . «Ученик экзорциста», отзыв . «Снайдеркат», подкаст .
 
Афиша кино Новинки кино 2021 Рецензии Блог Новости Трейлеры
Обновления Фильмы Фильмы 2021 Фильмы 2020 Звёзды Кадры Лучшие фильмы 2018 2019 Отзывы Соцсети WIKI Форум  

Афиша кино: "Чернобыль", "Властелин Колец: Братство Кольца", "Гениальное ограбление", "Мортал Комбат", "Майор Гром: Чумной Доктор", "От винта 2", "100% Волк", "Годзилла против Конга"
Новинки кино 2021: "Гнев человеческий", "Главный герой", "Пила: Спираль", "Форсаж 9", "Круэлла", "Телохранитель жены киллера", "Лука", "Миньоны: Грювитация", "Чёрная Вдова"

2003-2021 © Кинокадр | Об издании | 16+ | Мятеж | Реклама   