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Рассказ служанки | Трейлеры

Трейлеры » Сериалы Рецензии в разделе Лучшие

4 сезон, трейлер New :: 31.03.21

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Все ролики сериала "Рассказ служанки" (12)

 
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Название сериала: Рассказ служанки
Оригинальное название: Handmaid's Tale
Планы выпуска: 2017 год
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» Сериалы » Драматические
        ... » Фантастические
О сериале "Рассказ служанки":

Постапокалиптический сериал Hulu по мотивам одноимённого романа Маргарет Этвуд, где человечество практически потеряло способность рожать детей. Главная героиня — редкое исключение, и теперь она стала «служанкой» — одной из наложниц, рожающих детей для командоров североамериканского тоталитарно-религиозного государства Галаад вместо их бесплодных жён.

В главной роли: Элизабет Мосс.

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Рассказ служанки:

Рассказ служанки
постеры сериала: 10
кадры из сериала: 58
трейлеры: 12

Рецензии и обзоры

Гениальное ограбление: Всё нормально
В меру предсказуемое, уютное кино со своими чеховскими ружьями, которые сначала неловко вставляются в сюжет, а потом выстреливают

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