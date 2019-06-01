|
Рассказ служанки | Трейлеры
о сериале: рецензия | кадры: 58 | трейлеры: 7 | постеры: 10 | в ролях
TV-ролик New :: 01.06.19
Название сериала: Рассказ служанки
Оригинальное название: Handmaid's Tale
Планы выпуска: 2017 год
См. также: все фильмы 2018, фильмы 2019 список, новинки кино
» Сериалы » Драматические
... » Фантастические
О сериале "Рассказ служанки":
Постапокалиптический сериал Hulu по мотивам одноимённого романа Маргарет Этвуд, где человечество практически потеряло способность рожать детей. Главная героиня — редкое исключение, и теперь она стала «служанкой» — одной из наложниц, рожающих детей для командоров североамериканского тоталитарно-религиозного государства Галаад вместо их бесплодных жён.
В главной роли: Элизабет Мосс.
Написать отзыв:
Отделяйте абзацы одним переносом строки. Перед цитируемым абзацем поставьте знак >, для обращения к кому-нибудь напишите с новой строки to: Имярек.
Желательно заполнять все поля, сообщения с пустыми полями попадают в премодерацию.
все трейлеры
|
Рассказ служанки:
Новинки июня: «Тёмный Феникс», «Люди в чёрном 4», «История игрушек 4»
Годзилла 2: Король монстров: Худшие родители на свете
Тайная жизнь домашних животных 2: Кто нервный?
Галерея: Каннcкий кинофестиваль 2019
Аладдин: Арабская дичь
31 мая, пятница
30 мая, четверг
29 мая, среда
|
|
|
|
|
«Игра престолов», финальный сезон, отзыв «Годзилла 2: Король монстров», отзыв Каннский кинофестиваль 2019, фото «Железное небо 2», отзыв «Джон Уик 3», отзыв «Тайная жизнь домашних животных 2», отзыв «Мстители 4: Финал», рецензия «Покемон. Детектив Пикачу», отзыв «Аладдин», отзыв «Гори-гори ясно», отзыв