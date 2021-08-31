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Видеоподкаст «Мы ругаем» #14: «Воспоминания» и «Зелёный рыцарь»

Виновный | Трейлеры

Трейлеры » Детектив Рецензии в разделе Лучшие

Тизер New :: 31.08.21



 
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Название фильма: Виновный
Оригинальное название: Guilty
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» Голливуд » Детективы
О фильме "Виновный":

Джейк Гилленхааль в детективе Антуана Фукуа для «Нетфликс». Разжалованный полицейский, работая на горячей линии, получает звонок от похищенной женщины.

В других ролях: Пол Дано, Итан Хоук. Сценарист: Ник Пиццолатто.

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Виновный:

Виновный
постеры фильма: 1
кадры из фильма: 2
трейлеры: 1

Рецензии и обзоры

Воспоминания: Мы всё забыли + подкаст

Занятная, отдающая вестерном фантастическая нуар-мелодрама, в которой больше любуются актёрами, чем рассказывают увлекательную историю. У авторов было всё, осталось придумать хороший сценарий, чего они в итоге не сделали

Тихий омут: Ты неудачник
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Линия взаимоотношений неповзрослевшего папы с повзрослевшей дочкой внезапно оказывается и вполне логичной, и вовсе не криповой

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Легенда о зелёном рыцаре: Шутки ради
Претенциозная сказочная притча о том, как обрести храбрость умереть достойно
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