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Гринч

Трейлеры » Фильм-детям Рецензии в разделе Лучшие

Рецензия: Козёл и олень

Роман КОРНЕЕВ, 16 декабря 2018
Рецензия

Пока «Дисней» старательно переснимает свою анимационную классику в виде псевдоигрового кино, «Юнивёрсал» решил сделать обратный шаг — оживить старые права на персонажа Доктора Сьюза в виде мультфильма, тем более, что под рукой у мэйджора — уже снимавший того же «Хортона» Крис Меледандри и его «Иллюминейшн». Путь с одной стороны логичный, с другой — достаточно спорный, потому что вся эта святочная история о злобном добряке, который украл Рождество, не настолько богата на повороты, чтобы её просто повторно экранизировать раз в дцать лет, это вам не «Человек-паук». И когда начинаешь смотреть нового «Гринча», все эти сложности художественного самоповтора видны невооружённым глазом.

И собачка эта цельнотянутая из «Тайной жизни домашних животных», и затяжное вступилово про «дух Рождества» и хоу-хоу-хоу. Точнее про хтошек, которые тут все аутентично-шерстяные, так что в кои-то веки становится понятно, что Гринч — тоже хтошка, просто почему-то зелёный. Тут всё более-менее традиционно, если не считать внезапную маму-медсестру, которая трудится ночами, папы нет, зато есть двое близнецов и лапочка-дочка. Номер этот настолько вставной и никак не обоснованный, что даже внезапно мрачный быт местного сироты Гринча смотрится куда логичнее, хотя тоже вообще никак не проговаривается и никак не объясняется, типа, времена были сложные, масло мазали прямо на колбасу.

Гринч

Гринч

То есть пока Гринч взаимодействует с собачкой, а девочка — с письмом к Санте, это всё выглядит как то самое абстрактно-праздничное кино от «Одного дома» по, если хотите, «Очень странные дела». А тут ещё Рождество воровать. По сути, что-то оригинальное начинается лишь со стартом похода за северными оленями, где и эпизодический орущий козёл, и, самое главное, куда более развёрнутый бодипозитивный олень. К основному сюжету эти ребята не относятся никак, потому что не влияют ни на какие события (как собственно и пёсик). Зато успешно привносят в достаточно линейное (куда более линейное, чем у фильма с Джимом Кэрри) повествование жирный элемент ситкома и добавляют мимими для самых маленьких, потому что у оленя внезапно тоже оказывается семья.

Это вообще в куда большей степени, нежели у предшественников, детское кино, в кои-то веки пометка 6+ действительно оправдана, мелюзга лишь на паре аттракционов закрывает глаза и давай бояться, остальное время им, конечно, бывает и скучно, потому что уж больно много разговоров с позитивным усачом, но в целом держатся молодцом и не ноют, мол, пошли уже отсюда на батуты. Для остальных же ломовой финал с намёком на дальнейшее шпили-вили мамы с Гринчем — это, конечно, некая недетская новизна, но в общем возвращение козла всё равно уделывает любые коллективные новогодние песнопения (мультфильм так отчаянно локализован в смысле неупотребления слова «рождество», что каждую секунду ждёшь появления Деда Мороза со Снегурочкой), тем более, что главную мега-ёлку Гринч так и не упёр, и становится окончательно непонятно, в чём конфликт, и есть ли он. То есть мульт в итоге оказался скорее таким новогодним неофициальным спин-оффлом всё тех же «домашних животных», которые разве что не говорят, поверх вполне традиционного зелёного (кто сказал Шрек?) лохматика. Новым словом это не назвать, прямым римейком тоже, что-то такое серединка-наполовинку, детей сводили и ладно.

Гринч


 
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Название фильма: Гринч
Оригинальное название: Grinch
Прокат в России фильма "Гринч": 13 декабря 2018 года
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» Голливуд » Детское и семейное кино
О фильме "Гринч":

Продюсеры «Гадкого я» Крис Меледандри и Крис Рено представляют анимационную версию классической истории про Гринча в озвучке Бенедикта Камбербэтча. Композитор: Дэнни Эльфман.

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Гринч:

Гринч
постеры фильма: 1
кадры из фильма: 5
трейлеры: 13

Рецензии и обзоры

Гринч: Козёл и олень
Мульт оказался новогодним неофициальным спин-оффлом всё тех же «домашних животных», которые разве что не говорят, поверх вполне традиционного зелёного лохматика

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