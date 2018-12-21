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В объятиях лжи | Трейлеры
Трейлер New :: 21.12.18 ссылка на ролик
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Название фильма: В объятиях лжи
Оригинальное название: Greta
Прокат в России фильма "В объятиях лжи": 28 марта 2019 года
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О фильме "В объятиях лжи":
Героиня знакомится с одинокой женщиной, обнаружив оставленную ею в метро сумочку. Однако это знакомство быстро превращается в преследование.
В ролях: Хлоя Моретц, Изабель Юппер. Режиссёр: Нил Джордан.
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