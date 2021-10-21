|
Великая | Трейлеры
о сериале: рецензия | кадры: 3 | трейлеры: 5 | постеры | в ролях
Трейлер, 2 сезон New :: 21.10.21
Название сериала: Великая
Оригинальное название: Great
См. также: все фильмы 2020, фильмы 2021 список, новинки кино
» Сериалы » Исторические
... » Комедийные
О сериале "Великая":
Эль Фэннинг и Николас Холт в костюмированном анти-историческом комедийном сериале о приключениях будущей Екатерины II Великой в пост-петровской России.
Написать отзыв:
Отделяйте абзацы одним переносом строки. Перед цитируемым абзацем поставьте знак >, для обращения к кому-нибудь напишите с новой строки to: Имярек.
Желательно заполнять все поля, сообщения с пустыми полями попадают в премодерацию.
все трейлеры
|
Великая:
Хороший, плохой, коп: Соревнование в харизме
Старый Генри: Сейчас они покажут
Игра в кальмара: Неестественный отбор
Не время умирать: Семейное дело + подкаст
Демоник: Воины света, воины добра
20 октября, среда
|
|
|
|
|
«Не время умирать», рецензия + подкаст «Веном 2», рецензия «Дюна», подкаст «Виновный», отзыв «Бестселлер», отзыв «Петровы в гриппе», отзыв «Хороший, плохой, коп», отзыв «Холодный расчёт», рецензия «Старый Генри», отзыв Сериал «Игра в кальмара», рецензия «Власть пса», отзыв «Демоник», отзыв «Шан-Чи и легенда Десяти колец», отзыв