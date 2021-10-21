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Великая | Трейлеры

Трейлеры » Сериалы Рецензии в разделе Лучшие

Трейлер, 2 сезон New :: 21.10.21


Все ролики сериала "Великая" (5)

 
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Название сериала: Великая
Оригинальное название: Great
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» Сериалы » Исторические
        ... » Комедийные
О сериале "Великая":

Эль Фэннинг и Николас Холт в костюмированном анти-историческом комедийном сериале о приключениях будущей Екатерины II Великой в пост-петровской России.

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Великая:

Великая
кадры из сериала: 3
трейлеры: 5

Рецензии и обзоры

Хороший, плохой, коп: Соревнование в харизме
Фильм ощутимо разбит на две части, где в первой — разговорная комедия с неожиданными нуарными оттенками, а вторая — одна большая перестрелка

Старый Генри: Сейчас они покажут
Главному герою не удаются прыжки в окно, но зато удаются тревожные взгляды сквозь обманчиво спокойную решимость

Игра в кальмара: Неестественный отбор
История увлекательно написана и эффектно поставлена. Она всегда обманывает ожидания и прекрасно манипулирует чувствами

Не время умирать: Семейное дело + подкаст
Продюсерам надо для начала что-то делать со своими сценаристами. А уже потом с, собственно, агентами «два нуля»

Демоник: Воины света, воины добра
Если Бломкамп решил этим фильмом окончательно угробить свою карьеру — то он достиг ожидаемого
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