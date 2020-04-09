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Великая | Трейлеры
о сериале: кадры: 3 | трейлеры: 2 | постеры | в ролях
Русский тизер-трейлер New :: 09.04.20
Название сериала: Великая
Оригинальное название: Great
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О сериале "Великая":
Эль Фэннинг и Николас Холт в костюмированном анти-историческом комедийном сериале о приключениях будущей Екатерины Великой в пост-петровской России.
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Великая:
Проксима: Бумажная солдатка
Сопротивление: Помним, скорбим
Опасная роль Джин Сиберг: Зато сыграла хорошо
Вне игры: Боже, как я пил
Вивариум: Тут пусто
8 апреля, среда
7 апреля, вторник
6 апреля, понедельник
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