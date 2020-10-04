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Глубже! | Трейлеры

Трейлеры » Мелодрама Рецензии в разделе Лучшие

Трейлер New :: 04.10.20



 
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Прокат в России фильма "Глубже!": 22 октября 2020 года
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» Российское кино » Мелодрамы
О фильме "Глубже!":

Михаил Сегал («Рассказы») представляет мелодраму о незадачливом молодом театральном режиссёре, который подался в порно, где начал применять свои режиссёрские наработки.

В главной роли: Александр Паль.

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Глубже!:

Глубже!
постеры фильма: 1
кадры из фильма: 7
трейлеры: 1

Рецензии и обзоры

Капоне. Лицо со шрамом: Забыл принять таблетки
Фильм снят скучно, хоть и претенциозно, не отвлекая от мысли, насколько ужасный резиновый грим на Томе Харди. Это не кино — это агония

Стрельцов: Пас пяткой
Биография Стрельцова безо всякой самодеятельности драматична и богата резкими поворотами, сконцентрируйся на чём-то одном! Но нет.

Энола Холмс: Её борьба
Шерлок и Майкрофт здесь очень второстепенные персонажи, похожие на менее карикатурных Дживса и Вустера. Но Милли Бобби Браун справляется сама

Честный кандидат: Новая политика
Обмишулившие больших дядек в конце танцуют, и это очень важная мораль, новая политика внезапно внесистемна и неподконтрольна

Няня. Королева проклятых: Уже по барабану
В первой части сексуальная няня и её друзья-дегенераты из сатанинского культа гонялись за ребёнком, а во второй части ребёнок вырос, но они продолжают за ним гоняться
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