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Блеск | Трейлеры
3 сезон, трейлер New :: 18.06.19
Название сериала: Блеск
Оригинальное название: Glow
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О сериале "Блеск":
История начинающей актрисы, которая в поисках работы приходит в бизнес женского реслинга. Всё происходит в Лос-Анджелесе 80-х.
В главной роли Элисон Бри.
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Блеск:
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