Название сериала: Блеск

Оригинальное название: Glow

О сериале "Блеск":

История начинающей актрисы, которая в поисках работы приходит в бизнес женского реслинга. Всё происходит в Лос-Анджелесе 80-х.

В главной роли Элисон Бри.