Рецензия: Сезон 3: Последнее прости

Роман КОРНЕЕВ , 14 августа 2019

После того, как второй сезон шоу «Блеск» его благополучно закрыл, всем казалось, что «Нетфликс» его продлевать не станет. Но нет, обещанный переезд героических дамочек в трико в Лас-Вегас и переформатирование оного под живые выступления всё-таки состоялись, о чём большинство персонажей успело горько пожалеть. Потому что придумывались они для совсем другой истории, и перемещение в гламурное закулисье шоу-гёрлз эти противоречия мгновенно выпятили, рассыпав одну общую историю группы неловких рестлерш на тучу небольших самостоятельных историй, к основному повествованию никакого отношения не имеющих.

То есть поначалу шоу-раннеры ещё пытаются показывать какие-то отрывки премьерного выступления, но потом быстро покидают ринг, чтобы надолго его забыть. Мы наблюдаем за тем, как Шейла отбрасывает свою шерсть, становясь актрисой, Тамме знакомится с мамой Баша, а парочка главных героинь мучается, общаясь с бесконечными камео, в которые превратилось большинство побочных персонажей. Попутно весь кордебалет то ходит на уроки танцев, то устраивает вечеринки с переодеванием, то пишет какие-то сценарии (два), а потом и вовсе снимает фильмы. В общем, антифеминистическая мелодрама с попутным рестлингом быстро и окончательно превращается в просто мелодраму.

Мелодраму, надо отдать ей должное, по-прежнему довольно любопытную, со своими находками и кинки-вечеринками, не забыты и все варьете-типажи с престарелыми хозяйками казино да переодетыми Лайзой Минелли кабаре-исполнителями, и традиционная борьбой старого и нового, а также вставная катастрофа «Челленджера» в прямом эфире имеется. Девочки мирятся и ссорятся, изображают гей-драмы и практикуют ММФ, но всё это именно побочные придумки, поскольку рестлинг тут скромно притаился в сторонке в смысле того самого переодевания, ну, и финального выхода со Скруджем и его рождественской историей. При этом Зоя-из-забоя привычно изображает русский акцент, что неизменно веселит публику, но на этом всё.

И то, как все в итоге разбредаются кто куда, а некоторых персонажей вроде пропащего оператора просто забывают, это само по себе очень показательно — персонажи явно блуждают в трёх соснах. Сколько ни повторяй мантру о том, что, мол, мы же женщины-рестлеры, «Рассказа служанки» здесь не выйдет. Самой же ударной сценой во всём сезоне так и останется не романтическая гей-вечеринка, а женские бои в грязи, такие же вставные, как почти всё в третьем сезоне. То есть мы правда любим этот балаган, но он утерял былую остроту, сценаристы на ходу забывают, о чём пишут, и появление очередного персонажа выглядит реанимацией призрака при помощи электрического тока. Очень мило, очень странно и очень надуманно. С другой стороны, зато смотрится целиком за два вечера, считай, подписка себя уже оправдала.