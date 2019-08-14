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Блеск

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Рецензия: Сезон 3: Последнее прости

Роман КОРНЕЕВ, 14 августа 2019
Рецензия

После того, как второй сезон шоу «Блеск» его благополучно закрыл, всем казалось, что «Нетфликс» его продлевать не станет. Но нет, обещанный переезд героических дамочек в трико в Лас-Вегас и переформатирование оного под живые выступления всё-таки состоялись, о чём большинство персонажей успело горько пожалеть. Потому что придумывались они для совсем другой истории, и перемещение в гламурное закулисье шоу-гёрлз эти противоречия мгновенно выпятили, рассыпав одну общую историю группы неловких рестлерш на тучу небольших самостоятельных историй, к основному повествованию никакого отношения не имеющих.

То есть поначалу шоу-раннеры ещё пытаются показывать какие-то отрывки премьерного выступления, но потом быстро покидают ринг, чтобы надолго его забыть. Мы наблюдаем за тем, как Шейла отбрасывает свою шерсть, становясь актрисой, Тамме знакомится с мамой Баша, а парочка главных героинь мучается, общаясь с бесконечными камео, в которые превратилось большинство побочных персонажей. Попутно весь кордебалет то ходит на уроки танцев, то устраивает вечеринки с переодеванием, то пишет какие-то сценарии (два), а потом и вовсе снимает фильмы. В общем, антифеминистическая мелодрама с попутным рестлингом быстро и окончательно превращается в просто мелодраму.

Блеск

Мелодраму, надо отдать ей должное, по-прежнему довольно любопытную, со своими находками и кинки-вечеринками, не забыты и все варьете-типажи с престарелыми хозяйками казино да переодетыми Лайзой Минелли кабаре-исполнителями, и традиционная борьбой старого и нового, а также вставная катастрофа «Челленджера» в прямом эфире имеется. Девочки мирятся и ссорятся, изображают гей-драмы и практикуют ММФ, но всё это именно побочные придумки, поскольку рестлинг тут скромно притаился в сторонке в смысле того самого переодевания, ну, и финального выхода со Скруджем и его рождественской историей. При этом Зоя-из-забоя привычно изображает русский акцент, что неизменно веселит публику, но на этом всё.

И то, как все в итоге разбредаются кто куда, а некоторых персонажей вроде пропащего оператора просто забывают, это само по себе очень показательно — персонажи явно блуждают в трёх соснах. Сколько ни повторяй мантру о том, что, мол, мы же женщины-рестлеры, «Рассказа служанки» здесь не выйдет. Самой же ударной сценой во всём сезоне так и останется не романтическая гей-вечеринка, а женские бои в грязи, такие же вставные, как почти всё в третьем сезоне. То есть мы правда любим этот балаган, но он утерял былую остроту, сценаристы на ходу забывают, о чём пишут, и появление очередного персонажа выглядит реанимацией призрака при помощи электрического тока. Очень мило, очень странно и очень надуманно. С другой стороны, зато смотрится целиком за два вечера, считай, подписка себя уже оправдала.

Блеск


 
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Название сериала: Блеск
Оригинальное название: Glow
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» Сериалы » Драматические
        ... » Комедийные
О сериале "Блеск":

История начинающей актрисы, которая в поисках работы приходит в бизнес женского реслинга. Всё происходит в Лос-Анджелесе 80-х.

В главной роли Элисон Бри.

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Блеск:

Блеск
постеры сериала: 2
кадры из сериала: 19
трейлеры: 9

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