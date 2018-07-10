  Поиск на Кинокадре     
Новинки кино 2018 Афиша Обновления Трейлеры Рецензии Блог Новости
Фильмы 2018 Фильмы 2017 Блокбастеры Фантастика Лучшие фильмы Юбилеи Отзывы Соцсети WIKI  
Наш неофициальный телеграм-канал о кино «Мы ругаем»

Блеск

Трейлеры » Сериалы Рецензии в разделе Лучшие

Рецензия: Сезон 2: Женщины в трико

Роман КОРНЕЕВ, 10 июля 2018
Рецензия

Блеск

Первый сезон «Блеска» выглядел чем-то невозможным в наше время, совершенно фанатский концепт, неловкий, хромающий, как бы сам себя стесняющийся, как эти первые рестлерские приёмчики, что пытались проделать на ринге женщины в купальниках. Однако к концу сезона концепт наконец перестал жить исключительно за счёт бытовых конфликтов персонажей, избавился от общего ощущения фрик-шоу, и повернулся к рестлингу лицом, так что даже за скромные 5 часов общего хронометража зритель успел и полюбить эту странную команду, и в какой-то мере заинтересоваться самим этим странным времяпровождением, например в нашей стране как-то не очень знакомым публике несмотря на усилия побитого жизнью Микки Рурка.

Самое время было во втором сезоне брать быка за рога, благо по сюжету девицы во главе с усатым реджи должны были уже начать собственно снимать лайв-шоу. Однако, как и в первом сезоне, кино развивается очень неспешно, вновь перебираются все эти старые конфликты, а за фан отвечает вся эта неловкая сценка в супермаркете. То есть да, и милота, и эпоха, но все эти истории с увольнениями-возвращениями-новичками, они куда логичнее смотрятся в каком-нибудь двадцатисерийном полносезоннике. Однако удобство просмотра именно сериалов «Нетфликс», который выкладывает сезоны целиком, состоит в том, что эти три вступительные получасовые серии пролетают практически мгновенно, и вот уже сюжет ловит и нормальную драму (не про фанатов, но про детей), и внезапно вспоминает, что на дворе эпоха борьбы со стереотипами и приставаниями, потому в сюжете случается и местный вайнштейн, и местный расизм, но это всё именно что без размахивания современными флагами, а в таком уверенно выстроенном ключе восьмидесятых.

Блеск

На этом фоне и рестлинг с Русской Зоей, Королевой вэлфера и Либерти-Белль обретает нужный накал, и тонкий момент надрыва, когда раздаётся тот самый хруст, не проглатывается концовкой серии, а напротив, создаёт такой мощный ложный финал, что становится непонятно, а что там вообще может быть дальше. Причём авторы сериала даже сами не сообразили, удалось ли им задуманное, потому что они потом ещё отчаянно пытаются что-то такое дотянуть, пуская вход и вставную обнажёнку, и прочие больничные мимими, но право, у них бы получилось и так.

Ну и наконец на коде, когда наступает время обещанного «свадебного поединка», степень милоты начинает зашкаливать, пока за кадром сериал превращается в женскую версию «Красавцев». Полное ощущение, что никто на площадке вообще не уверен, что им кто-то даст запустить третий сезон, и потому все просто оттягиваются по полной, то устраивая «зимний бал», то вспоминая «Маппет-шоу», то пародируя MTV или снимая целую серию комикс-сериала, в общем, когда настаёт момент собственно церемонии, то кажется, что актёры решили не заморачиваться и просто выйти на поклон. И тонкий юмор постановщиков в том, что как раз финальная битва окажется самой непредсказуемой, там будут и свои неожиданные повороты, и ложные финалы, и вставной момент драмы, а в конце даже открытый финал с уходом в закат. Право, такого плотного сценария нынче даже полный метр удостаивается исчезающе редко. Таким образом, если «Нетфликс» шоу всё-таки прикроет (хотя вроде как рейтинги за неделю всё-таки набрались приличные), оно уйдёт на покой с поднятой головой, не то что несчастный «Сенс 8», где тоже вроде все танцуют, а радости никакой.

Блеск


 
Поставьте фильму оценку!
Запостить в ЖЖ Поделиться на Одноклассниках Добавить на Facebook Запостить в Li.ru Затвиттить Добавить на Вконтакте 
Название сериала: Блеск
Оригинальное название: Glow
См. также: все фильмы 2018, фильмы 2017 список, новинки кино
» Сериалы » Драматические
        ... » Комедийные
О сериале "Блеск":

История начинающей актрисы, которая в поисках работы приходит в бизнес женского реслинга. Всё происходит в Лос-Анджелесе 80-х.

В главной роли Элисон Бри.

На главную | Новинки кино
Превью галереи кадров целиком

Новинки кино:
Миссия невыполнима 6: ПоследствияМонстры на каникулах 3Человек-муравей и ОсаНебоскрёбВеликий уравнитель 2Хроники хищных городовМег: Монстр глубиныБамблби
Недавние громкие новинки:
Человек-муравей и ОсаОчень странные дела8 подруг ОушенаУбийца 2. Против всехМир Юрского периода 2ЧерновикХан Соло: Звездные войны. ИсторииДэдпул 2

Написать отзыв:
Псевдоним
Заголовок
Сообщение:
 

Отделяйте абзацы одним переносом строки. Перед цитируемым абзацем поставьте знак >, для обращения к кому-нибудь напишите с новой строки to: Имярек.

Желательно заполнять все поля, сообщения с пустыми полями попадают в премодерацию.
Ролики в разделе "Сериалы":
Террор Трейлер
Я ночь Трейлер
Разочарование Тизер
Очень странные дела О съёмках
Блеск 2 сезон, о съёмках
Люк Кейдж 2 сезон, трейлер
Блеск 2 сезон, трейлер 2
Восьмое чувство Анонс финала 3: музыкальный ролик
» Анонс финала 2
Шучу Трейлер
Восьмое чувство О съёмках 2: финал
Очень странные дела 3 сезон, промо-ролик
Эш против Зловещих мертвецов Трейлер, сезон 3
Блеск Рекап 1 сезона
Восьмое чувство Трейлер, финал
  
Новые трейлеры:
22-я миля Русский трейлер 2
Фаворитка Трейлер
Опасная игра Слоун Русский трейлер
Миссия невыполнима 6: Последствия Дублированный отрывок
» Промо-ролик
Кристофер Робин Промо-ролик
Белый клык Трейлер
Шпионская игра Русский трейлер
Новорожденный Русский трейлер
Монстры на каникулах 3 Отрывок 3
Судная ночь. Начало Отрывок 2
» Отрывок
Крид 2 Русский трейлер
Т-34 Тизер
» Тизер 2
все трейлеры
фильмы 2018 | фильмы 2017
Новинки кино: 2018 июль август сентябрь октябрь 2019
Жанры: комедии кинокомиксы фантастика ужасы мюзиклы
приключения криминальные мелодрамы боевики драмы спортивные
катастрофа исторические детские военные фантазия детективы
 # А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ы Э Ю Я
 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Блеск:

Блеск
постеры сериала: 2
кадры из сериала: 19
трейлеры: 5

Рецензии и обзоры

Блеск: Сезон 2: Женщины в трико
Такого плотного сценария в концовке нынче даже полный метр удостаивается исчезающе редко, тем более комедийные рестлинг-шоу

Пылающий: Лотерея
Игра со зрителем здесь предельно честна: за множеством предметов, которые то ли есть, то ли их нет, в итоге скрывается одна центральная метафора и семь чеховских ножей

Человек-муравей и Оса: Пожужжим
Комикс-мелодрама с одной отличной, но жутко притянутой за уши сценой семейного воссоединения

Голиаф: 2 сезон. Картель, деньги и два ствола
Финал стопроцентно нуарный. Сценаристам хватило смелости и адекватности не делать из Макбрайда супермена

Террор: Каннибалы капитана Франклина
Эпическое полотно о преодолении в жанре психологического триллера равно далеко ушло как от литературного прототипа, так и от реальных событий
Ещё рецензии

Обновления
Трейлеры, кадры, постеры:

22-я миля, Mile 22
» Русский трейлер 2

10 июля, вторник
На Джонни Деппа подали в суд за конфликт на съёмках «Города лжи»
Менеджер по локациям фильма «Город лжи» Грег Брукс подал судебный иск против Джонни Деппа...
Жена Романа Полански отказалась от членства в киноакадемии
Актриса Эмманюэль Сенье, жена режиссёра Романа Полански и звезда драмы «Жизнь в розовом цвете», отказалась вступить в ряды Американской академии кинематографических...
Ролики россыпью: «Мэнди», «Братья Систерс», «Красивый мальчик», «Я ночь», «Т-34»
В премьерных трейлерах случилось много приятных сюрпризов. Начать с мини-сериала Пэтти Дженкинс «Я ночь» — многообещающий ретро-нуар с Крисом Пайном...
Трейлеры, кадры, постеры:

Фаворитка, Favourite new
постеров: 1
» Трейлер

Опасная игра Слоун, Miss Sloane
постеров: +2, кадров: +12
» Русский трейлер

Миссия невыполнима 6: Последствия
Миссия невыполнима 6: Последствия, Mission Impossible 6: Fallout
Прокат в России: 26 июля 2018 года
» Дублированный отрывок
» Промо-ролик

Кристофер Робин, Christopher Robin
» Промо-ролик

9 июля, понедельник

Новости кино:
Андрею Мягкову исполнилось 80 лет
8 июля отметил 80-летний юбилей народный артист России Андрей Мягков. С героем Мягкова из «Иронии судьбы» Женей Лукашиным вся страна уже много лет подряд встречает Новый...
Кинокасса России: «Человек-муравей и Оса» лидируют на фоне чемпионата
По итогам антирекордов прошлой недели российский прокат замер в ожидании предпоследнего летнего блокбастера этого года...

Все обновления за неделю


Кинокадр Новинки кино 2018 фильмы 2018 Афиша Рецензии Обновления Трейлеры
Будьте с Кинокадром в социальных сетях и не только! Я уже, закройте это
КиноКадр, всё о кино
   Новинки кино 2018   фильмы 2017   фильмы 2018   Афиша кино   Лучшие фильмы 2018 2017  
2003-2014 © Кинокадр | Об издании | 16+ | Реклама   
 

«Человек-муравей и Оса», рецензия . «Суперсемейка 2», отзыв . «Мир Дикого запада», 2 сезон, рецензия . «8 подруг Оушена», рецензия . Сериал «Террор», отзыв . «Блеск», 2 сезон, отзыв . «Голиаф», 2 сезон, рецензия . «Пылающий», отзыв . «Мир Юрского периода 2», рецензия . «Милиарды», 3 сезон, отзыв . «Сикарио 2», рецензия . Сериал «Патрик Мерлоуз», отзыв .
 
Афиша кино Новинки кино 2018 Рецензии Блог Новости Трейлеры
Обновления Фильмы Фильмы 2018 Фильмы 2017 Звёзды Кадры Лучшие фильмы 2018 2017 Отзывы Соцсети  

Афиша кино: "Человек-муравей и Оса", "Пылающий", "Ты водишь!", "Суперсемейка 2", "8 подруг Оушена", "Во власти стихии", "Распрекрасный принц", "Невидимка"
Новинки кино 2018: "Монстры на каникулах 3", "Небоскрёб", "Талли", "Миссия невыполнима 6: Последствия", "Кристофер Робин", "Мег: Монстр глубины", "Мама мия 2", "22-я миля", "Альфа"

2003-2018 © Кинокадр | Об издании | 16+ | Мятеж | Реклама   