Рецензия: Сезон 2: Женщины в трико

Роман КОРНЕЕВ , 10 июля 2018

Первый сезон «Блеска» выглядел чем-то невозможным в наше время, совершенно фанатский концепт, неловкий, хромающий, как бы сам себя стесняющийся, как эти первые рестлерские приёмчики, что пытались проделать на ринге женщины в купальниках. Однако к концу сезона концепт наконец перестал жить исключительно за счёт бытовых конфликтов персонажей, избавился от общего ощущения фрик-шоу, и повернулся к рестлингу лицом, так что даже за скромные 5 часов общего хронометража зритель успел и полюбить эту странную команду, и в какой-то мере заинтересоваться самим этим странным времяпровождением, например в нашей стране как-то не очень знакомым публике несмотря на усилия побитого жизнью Микки Рурка.

Самое время было во втором сезоне брать быка за рога, благо по сюжету девицы во главе с усатым реджи должны были уже начать собственно снимать лайв-шоу. Однако, как и в первом сезоне, кино развивается очень неспешно, вновь перебираются все эти старые конфликты, а за фан отвечает вся эта неловкая сценка в супермаркете. То есть да, и милота, и эпоха, но все эти истории с увольнениями-возвращениями-новичками, они куда логичнее смотрятся в каком-нибудь двадцатисерийном полносезоннике. Однако удобство просмотра именно сериалов «Нетфликс», который выкладывает сезоны целиком, состоит в том, что эти три вступительные получасовые серии пролетают практически мгновенно, и вот уже сюжет ловит и нормальную драму (не про фанатов, но про детей), и внезапно вспоминает, что на дворе эпоха борьбы со стереотипами и приставаниями, потому в сюжете случается и местный вайнштейн, и местный расизм, но это всё именно что без размахивания современными флагами, а в таком уверенно выстроенном ключе восьмидесятых.

На этом фоне и рестлинг с Русской Зоей, Королевой вэлфера и Либерти-Белль обретает нужный накал, и тонкий момент надрыва, когда раздаётся тот самый хруст, не проглатывается концовкой серии, а напротив, создаёт такой мощный ложный финал, что становится непонятно, а что там вообще может быть дальше. Причём авторы сериала даже сами не сообразили, удалось ли им задуманное, потому что они потом ещё отчаянно пытаются что-то такое дотянуть, пуская вход и вставную обнажёнку, и прочие больничные мимими, но право, у них бы получилось и так.

Ну и наконец на коде, когда наступает время обещанного «свадебного поединка», степень милоты начинает зашкаливать, пока за кадром сериал превращается в женскую версию «Красавцев». Полное ощущение, что никто на площадке вообще не уверен, что им кто-то даст запустить третий сезон, и потому все просто оттягиваются по полной, то устраивая «зимний бал», то вспоминая «Маппет-шоу», то пародируя MTV или снимая целую серию комикс-сериала, в общем, когда настаёт момент собственно церемонии, то кажется, что актёры решили не заморачиваться и просто выйти на поклон. И тонкий юмор постановщиков в том, что как раз финальная битва окажется самой непредсказуемой, там будут и свои неожиданные повороты, и ложные финалы, и вставной момент драмы, а в конце даже открытый финал с уходом в закат. Право, такого плотного сценария нынче даже полный метр удостаивается исчезающе редко. Таким образом, если «Нетфликс» шоу всё-таки прикроет (хотя вроде как рейтинги за неделю всё-таки набрались приличные), оно уйдёт на покой с поднятой головой, не то что несчастный «Сенс 8», где тоже вроде все танцуют, а радости никакой.