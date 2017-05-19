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Стеклянный замок | Трейлеры

Трейлеры » Драма Рецензии в разделе Лучшие

Трейлер New :: 19.05.17 ссылка на ролик

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Название фильма: Стеклянный замок
Оригинальное название: Glass Castle
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» Голливуд » Драмы
О фильме "Стеклянный замок":

О девушке, растущей в семье художницы и алкоголика.

В главных ролях: Бри Ларсон, Наоми Уоттс, Вуди Харрельсон.

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Стеклянный замок:

Стеклянный замок
постеры фильма: 1
кадры из фильма: 6
трейлеры: 1

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