|
Девушка, которая застряла в паутине | Трейлеры
о фильме: кадры: 8 | трейлеры: 8 | постеры: 2 | в ролях
Дублированный TV-ролик New :: 05.10.18 ссылка на ролик
Размещение: YouTube
Ссылки по теме:
Рецензия » Мужчина и женщина Никита КОМАРОВ
Название фильма: Девушка, которая застряла в паутине
Оригинальное название: Girl in the Spider's Web
Прокат в России фильма "Девушка, которая застряла в паутине": 8 ноября 2018 года
См. также: все фильмы 2018, фильмы 2017 список, новинки кино
» Голливуд » Криминальные
... » Триллеры
О фильме "Девушка, которая застряла в паутине":
Клэр Фой в продолжении «Девушки с татуировкой дракона» про юную хакершу Лисбет Саландер и журналиста Микаэля Блумкивста, попавших в паутину заговоров и коррупции, а также таинственной гостьи из прошлого Лисбет.
Написать отзыв:
Отделяйте абзацы одним переносом строки. Перед цитируемым абзацем поставьте знак >, для обращения к кому-нибудь напишите с новой строки to: Имярек.
Желательно заполнять все поля, сообщения с пустыми полями попадают в премодерацию.
все трейлеры
|
Девушка, которая застряла в паутине:
Галерея: Comic Con Russia 2018
Новинки октября: «Веном», «Эль Рояль», «Супербобровы 2» и «Смолфут»
Непрощённый: Сорян
Человек, который убил Дон Кихота: Реальность, Санчо
Проклятие монахини: Миссия в Румынии
4 октября, четверг
Ёлки Последние new
» Тизер 2
» Тизер
3 октября, среда
Фагот new
» Трейлер
2 октября, вторник
На 80-м году жизни скончался известный советский и российский артист эстрады, театра и кино Роман Карцев...
|
|
|
|
|