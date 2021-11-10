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Охотники за привидениями: наследники | Трейлеры

Трейлеры » Фантастика Рецензии в разделе Лучшие

Русский международный трейлер New :: 10.11.21


Все ролики фильма "Охотники за привидениями: наследники" (11, из них 2 новых)

 
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Название фильма: Охотники за привидениями: наследники
Оригинальное название: Ghostbusters: Afterlife
Прокат в России фильма "Охотники за привидениями: наследники": 2 декабря 2021 года
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        ... » Триллеры
        ... » Фантастика
О фильме "Охотники за привидениями: наследники":

Внуки оригинальных охотников за привидениями, игнорируя женский сиквел, обнаруживают наследие дедов.

Режиссёр: Джейсон Рейтман.

В ролях: Пол Радд, Кэрри Кун, Финн Вулфард, Билл Мюррей, Сигурни Уивер, Дэн Экройд.

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Охотники за привидениями: наследники:

Охотники за привидениями: наследники
постеры фильма: 2
кадры из фильма: 5
трейлеры: 11

Рецензии и обзоры

Вечные: Питер Пэн как герой Мстителей

Группа серых, совершенно ничем не интересных персонажей устраивает прилюдную групповую истерику в стиле «мы все умрём», натужно спасая мир по заезженному сюжету, который есть даже в, простите, ВоВе

Тем больнее падать: Братья, не стреляйте друг в друга
Если бы это была замкнутая история про противостояние двух банд, кино стало бы только лучше

Финч: Валл-И и Тотошка
Железному дровосеку нужно было сердце, Страшиле — мозги. Но у робота по имени Джефф всё есть, никаких особых задач, кроме как покормить собаку, у него не осталось

Армия воров: Большой пуф
Швайгхёфер получил возможность сделать кино лучшее, чем сделал Снайдер. Ну вот он и постарался. Сделал ещё скучнее и тупее

Веном 2: Теперь мы встречаемся
С прошлого фильма отношения этих двоих развили в ситкомовский броманс и две трети фильма крутят его как хотят
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9 ноября, вторник

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8 ноября, понедельник
Бокс-офис США: «Вечные» стартуют слабее «Шанг-Чи»
Двухнедельное солирование «Дюны» в североамериканском прокате завершилось с выходом очередного марвеловского блокбастера...

7 ноября, воскресенье
Кинокасса России: «Веном 2» добирает перед стартом «Вечных»
Поскольку в локдаун, несмотря на лишние два выходных дня, на хоть сколько-нибудь внятные сборы рассчитывать не приходилось...

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