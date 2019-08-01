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Герой | Трейлеры
о фильме: кадры: 3 | трейлеры: 2 | постеры | в ролях
Трейлер 2 New :: 01.08.19
Прокат в России фильма "Герой": 26 сентября 2019 года
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О фильме "Герой":
Отечественный шпионский триллер с Владимиром Машковым.
Режиссёр: Карен Оганесян.
Также в ролях: Александр Петров, Светлана Ходченкова, Константин Лавроненко.
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