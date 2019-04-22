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Герой | Трейлеры
Трейлер New :: 22.04.19 ссылка на ролик
Прокат в России фильма "Герой": 26 сентября 2019 года
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О фильме "Герой":
Отечественный шпионский триллер с Владимиром Машковым.
Режиссёр: Карен Оганесян. Также в ролях: Александр Петров, Светлана Ходченкова, Константин Лавроненко.
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