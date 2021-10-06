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Французский вестник | Трейлеры

Трейлеры » Комедии Рецензии в разделе Лучшие

Русский трейлер 2 New :: 06.10.21


Все ролики фильма "Французский вестник" (8, из них 3 новых)

 
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Название фильма: Французский вестник
Оригинальное название: French Dispatch
Прокат в России фильма "Французский вестник": 21 октября 2021 года
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О фильме "Французский вестник":
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Французский вестник:

Французский вестник
постеры фильма: 2
кадры из фильма: 10
трейлеры: 8

Рецензии и обзоры

Не время умирать: Семейное дело

Если продюсеры собираются сжать зубы и всё-таки снять следующий фильм про Бонда без Бонда, то им надо для начала что-то делать со своими сценаристами. А уже потом с, собственно, агентами «два нуля»

Веном 2: Теперь мы встречаемся
С прошлого фильма отношения этих двоих развили в ситкомовский броманс и две трети фильма крутят его как хотят

Дюна: Мессии Дюны + подкаст
Не будь фильм столь длинным, вполне возможно, мы бы ругали его за скомканность

Мужские слёзы: Классика
Старомодный вестерн, где машины легко заменить лошадьми, но ничего не поменяется. Уютный, жанрово размытый, житейский

Холодный расчёт: Узники совести
Самоповторы — это либо отчаяние, либо стиль. У Шредера явно второе. Ему удобно создавать истории вокруг травмированных персонажей
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Французский вестник, French Dispatch
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Тик-так, бум!, Tick, tick...BOOM!
» Трейлер

5 октября, понедельник

Дом Дракона, House of the Dragon new
постеров: 1, кадров: 3
» Тизер

4 октября, понедельник
Бокс-офис США: у «Венома 2» рекордный старт, по миру лидирует «Не время умирать»
Заокеанский прокат после месячного солирования «Шан-Чи» получил значимую премьеру и эта роль досталась «Веному 2»...
Трейлеры, кадры, постеры:

Три богатыря и конь на троне new
постеров: 1, кадров: 6
» Тизер-трейлер

3 октября, понедельник
Кинокасса России: «Веном 2» собирает на старте рекордный миллиард
Российский прокат в преддверии сольного старта «Венома 2» готовился к повторению и даже опережению недавнего успеха «Дюны»...

2 октября, понедельник
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