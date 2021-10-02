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Французский вестник | Трейлеры
Русский TV-ролик 2 New :: 02.10.21
Название фильма: Французский вестник
Оригинальное название: French Dispatch
Прокат в России фильма "Французский вестник": 21 октября 2021 года
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О фильме "Французский вестник":
Новый фильм Веса Андерсона об отделении американской газеты, которое расположено в вымышленном французском городке 20 века.
В ролях: Тильда Свинтон, Виллем Дефо, Билл Мюррей, Бенисио дель Торо, Оуэн Уилсон, Кристоф Вальц, Франсез Макдорманд, Сирша Ронан, Джеффри Райт, Эдриэн Броуди, Джейсон Шварцман, Леа Сейду, Руперт Френд, Сесиль де Франс, Элизабет Мосс, Гриффин Данн.
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