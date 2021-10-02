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Французский вестник | Трейлеры

Трейлеры » Комедии Рецензии в разделе Лучшие

Русский TV-ролик New :: 02.10.21

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Все ролики фильма "Французский вестник" (7, из них 2 новых)

 
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Название фильма: Французский вестник
Оригинальное название: French Dispatch
Прокат в России фильма "Французский вестник": 21 октября 2021 года
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О фильме "Французский вестник":
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Французский вестник:

Французский вестник
постеры фильма: 2
кадры из фильма: 10
трейлеры: 7

Рецензии и обзоры

Веном 2: Теперь мы встречаемся

«Веном 2» — он про этих двоих. С прошлого фильма их отношения развили в ситкомовский броманс и две трети фильма крутят его как хотят, исключительно ради фан-сервиса

Дюна: Мессии Дюны + подкаст
Не будь фильм столь длинным, вполне возможно, мы бы ругали его за скомканность

Мужские слёзы: Классика
Старомодный вестерн, где машины легко заменить лошадьми, но ничего не поменяется. Уютный, жанрово размытый, житейский

Холодный расчёт: Узники совести
Самоповторы — это либо отчаяние, либо стиль. У Шредера явно второе. Ему удобно создавать истории вокруг травмированных персонажей

Бестселлер: Дедушка старенький, ему всё равно
Посвящение отцу получается главным мессаджем, что делает фильм одновременно и в хорошем, и в плохом смысле скромным
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Заокеанский прокат, уже месяц живущий при единоличном лидере, пережил под занавес этой затяжной монополии очередное падение сборов...

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