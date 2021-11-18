Рецензия: Великий городовой

Роман КОРНЕЕВ , 18 ноября 2021

Когда в 2014 году Вес Андерсон выпустил свой оммаж старушке Европе под названием «Гранд-отель Будапешт», чувствовалось, что такой формат «картинок с выставки» самобытным автором обязательно будет продолжен, и вот, «Французский вестник» продолжает это историческое изыскательство, хоть и с немного иной точки зрения: рассуждая о французской «новой волне» и итальянском неореализме, современном искусстве, «новом европейским театре» и «высокой кухне».

Всё это, обёрнутое в непривычный для Андерсона нуар и вполне привычную для него игру с пространством кадра, пусть и раскидано на несколько несвязанных друг с другом статей-новелл, очевидным образом дополняет то, что предыдущий фильм недосказал, жирными мазками добавляя то парижскую студенческую революцию, то встроенный процедурал, то «полицейскую кухню». Что же касается собственно основной заявленной тематики фильма — своеобразной эпитафии печатной журналистике XX века, то она в итоге занимает в финальном монтаже довольно немного места, постоянно уступая главную роль то местному «городу грехов», то общим рассуждениям про нелёгкий писательский труд в виде телевизионного интервью, и на этом месте, под постоянный рефрен про «Канзас ивнинг сан», режиссёр внезапно вспоминает, что он-то как раз американец, родившийся в Техасе.

То есть оммаж в итоге и остаётся лишь оммажем, перед нами пусть и сделанное на немецкие деньги полуфранкофонное артхаусное кино, европейский кинематограф в нём всё-таки скорее пародируется. Не так грубо, как это делал Тарантино, и гораздо тоньше, например, того же Вуди Аллена в его период «Вики Кристины Барселоны», но это всё равно не Соррентино, не говоря уже о Дзеффирелли, как ты ни называй своих героев.

А всё потому, что автор очевидным образом искренне полагает, что он-то сам снимает лучше, и пишет лучше, и даже рисует лучше всех тех, на кого он попутно ссылается, и вообще традиционный заокеанский апломб, что, мол, град на холме успешно апроприировал всё хорошее, что было на свете, и теперь остаётся единственным истинным наследником и европейской культуры, и всего остального, он в фильме чувствуется преизрядно, прямым текстом выступая от имени того самого мёртвого редактора и всех его авторов. Мол, смотрите, вы все молодцы, но это мы вас открыли и привели вам аудиторию. А что редактор тот в результате также успешно помер — это уже наши внутренние проблемы.