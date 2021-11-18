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Французский вестник
о фильме: рецензия | кадры: 10 | трейлеры: 14 | постеры: 2 | в ролях | афиша, билеты
Рецензия: Великий городовой
Когда в 2014 году Вес Андерсон выпустил свой оммаж старушке Европе под названием «Гранд-отель Будапешт», чувствовалось, что такой формат «картинок с выставки» самобытным автором обязательно будет продолжен, и вот, «Французский вестник» продолжает это историческое изыскательство, хоть и с немного иной точки зрения: рассуждая о французской «новой волне» и итальянском неореализме, современном искусстве, «новом европейским театре» и «высокой кухне».
Всё это, обёрнутое в непривычный для Андерсона нуар и вполне привычную для него игру с пространством кадра, пусть и раскидано на несколько несвязанных друг с другом статей-новелл, очевидным образом дополняет то, что предыдущий фильм недосказал, жирными мазками добавляя то парижскую студенческую революцию, то встроенный процедурал, то «полицейскую кухню». Что же касается собственно основной заявленной тематики фильма — своеобразной эпитафии печатной журналистике XX века, то она в итоге занимает в финальном монтаже довольно немного места, постоянно уступая главную роль то местному «городу грехов», то общим рассуждениям про нелёгкий писательский труд в виде телевизионного интервью, и на этом месте, под постоянный рефрен про «Канзас ивнинг сан», режиссёр внезапно вспоминает, что он-то как раз американец, родившийся в Техасе.
То есть оммаж в итоге и остаётся лишь оммажем, перед нами пусть и сделанное на немецкие деньги полуфранкофонное артхаусное кино, европейский кинематограф в нём всё-таки скорее пародируется. Не так грубо, как это делал Тарантино, и гораздо тоньше, например, того же Вуди Аллена в его период «Вики Кристины Барселоны», но это всё равно не Соррентино, не говоря уже о Дзеффирелли, как ты ни называй своих героев.
А всё потому, что автор очевидным образом искренне полагает, что он-то сам снимает лучше, и пишет лучше, и даже рисует лучше всех тех, на кого он попутно ссылается, и вообще традиционный заокеанский апломб, что, мол, град на холме успешно апроприировал всё хорошее, что было на свете, и теперь остаётся единственным истинным наследником и европейской культуры, и всего остального, он в фильме чувствуется преизрядно, прямым текстом выступая от имени того самого мёртвого редактора и всех его авторов. Мол, смотрите, вы все молодцы, но это мы вас открыли и привели вам аудиторию. А что редактор тот в результате также успешно помер — это уже наши внутренние проблемы.
Название фильма: Французский вестник
Оригинальное название: French Dispatch
Прокат в России фильма "Французский вестник": 18 ноября 2021 года
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О фильме "Французский вестник":
Новый фильм Веса Андерсона об отделении американской газеты, которое расположено в вымышленном французском городке 20 века.
В ролях: Тильда Свинтон, Виллем Дефо, Билл Мюррей, Бенисио дель Торо, Оуэн Уилсон, Кристоф Вальц, Франсез Макдорманд, Сирша Ронан, Джеффри Райт, Эдриэн Броуди, Джейсон Шварцман, Леа Сейду, Руперт Френд, Сесиль де Франс, Элизабет Мосс, Гриффин Данн.
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