  Поиск на Кинокадре     
Новинки кино 2021 Афиша Обновления Трейлеры Рецензии Блог Подкаст
Фильмы 2021 Фильмы 2020 Блокбастеры Фантастика Лучшие фильмы Юбилеи Отзывы Соцсети WIKI  
Наш неофициальный телеграм-канал о кино @cinemahate

Французский вестник

Трейлеры » Комедии Рецензии в разделе Лучшие

Рецензия: Великий городовой

Роман КОРНЕЕВ, 18 ноября 2021
Рецензия

Когда в 2014 году Вес Андерсон выпустил свой оммаж старушке Европе под названием «Гранд-отель Будапешт», чувствовалось, что такой формат «картинок с выставки» самобытным автором обязательно будет продолжен, и вот, «Французский вестник» продолжает это историческое изыскательство, хоть и с немного иной точки зрения: рассуждая о французской «новой волне» и итальянском неореализме, современном искусстве, «новом европейским театре» и «высокой кухне».

Всё это, обёрнутое в непривычный для Андерсона нуар и вполне привычную для него игру с пространством кадра, пусть и раскидано на несколько несвязанных друг с другом статей-новелл, очевидным образом дополняет то, что предыдущий фильм недосказал, жирными мазками добавляя то парижскую студенческую революцию, то встроенный процедурал, то «полицейскую кухню». Что же касается собственно основной заявленной тематики фильма — своеобразной эпитафии печатной журналистике XX века, то она в итоге занимает в финальном монтаже довольно немного места, постоянно уступая главную роль то местному «городу грехов», то общим рассуждениям про нелёгкий писательский труд в виде телевизионного интервью, и на этом месте, под постоянный рефрен про «Канзас ивнинг сан», режиссёр внезапно вспоминает, что он-то как раз американец, родившийся в Техасе.

Французский вестник

То есть оммаж в итоге и остаётся лишь оммажем, перед нами пусть и сделанное на немецкие деньги полуфранкофонное артхаусное кино, европейский кинематограф в нём всё-таки скорее пародируется. Не так грубо, как это делал Тарантино, и гораздо тоньше, например, того же Вуди Аллена в его период «Вики Кристины Барселоны», но это всё равно не Соррентино, не говоря уже о Дзеффирелли, как ты ни называй своих героев.

А всё потому, что автор очевидным образом искренне полагает, что он-то сам снимает лучше, и пишет лучше, и даже рисует лучше всех тех, на кого он попутно ссылается, и вообще традиционный заокеанский апломб, что, мол, град на холме успешно апроприировал всё хорошее, что было на свете, и теперь остаётся единственным истинным наследником и европейской культуры, и всего остального, он в фильме чувствуется преизрядно, прямым текстом выступая от имени того самого мёртвого редактора и всех его авторов. Мол, смотрите, вы все молодцы, но это мы вас открыли и привели вам аудиторию. А что редактор тот в результате также успешно помер — это уже наши внутренние проблемы.

Французский вестник


 
Поставьте фильму оценку!
Добавить на Facebook Затвиттить Добавить на Вконтакте 
Название фильма: Французский вестник
Оригинальное название: French Dispatch
Прокат в России фильма "Французский вестник": 18 ноября 2021 года
См. также: все фильмы 2020, фильмы 2021 список, новинки кино
» Независимое кино » Арт-кино
        ... » Драмы
        ... » Комедии
О фильме "Французский вестник":
На главную | Французский вестник: билеты, раписание сеансов | Новинки кино

Новинки кино:
Дом ГуччиВечныеПадение ЛуныПоследняя дуэльОхотники за привидениями: наследникиЗверопой 2Спенсер: Тайна принцессы ДианыФранцузский вестник
Недавние громкие новинки:
ВечныеОчень странные делаВеном 2Хэллоуин убиваетНе время умиратьДюнаХолодный расчётЛегенда о зеленом рыцаре

Написать отзыв:
Псевдоним
Заголовок
Сообщение:
 

Отделяйте абзацы одним переносом строки. Перед цитируемым абзацем поставьте знак >, для обращения к кому-нибудь напишите с новой строки to: Имярек.

Желательно заполнять все поля, сообщения с пустыми полями попадают в премодерацию.
Ролики в разделе "Комедии":
Не смотрите вверх Русский трейлер
» Трейлер
Тихая ночь Трейлер
Французский вестник Промо-ролик 2
» Отрывок 2
» Русский минутный трейлер
» О съёмках 3
» О съёмках 2
» Промо-ролик
» Русский TV-ролик 4
» Русский TV-ролик 3
» Русский TV-ролик 2
» Русский TV-ролик
» Музыкальный ролик
Бестселлер Русский TV-ролик
  
Новые трейлеры:
Человек-паук: Нет пути домой Реакция
Дом Гуччи О съёмках
Я краснею Русский трейлер
» Трейлер
Оленьи рога Русский TV-ролик
Параллельные матери Русский трейлер 2
Человек-паук: Нет пути домой Трейлер
» Русский трейлер
Не смотрите вверх Русский трейлер
» Трейлер
Энканто Отрывок 3
» Отрывок 2
Вечные Дублированный ролик о съёмках 2
Дом Гуччи Отрывок 2
Оленьи рога Трейлер 2
все трейлеры
фильмы 2021 | фильмы 2022
Новинки кино: 2021 ноябрь декабрь 2022 январь февраль
Жанры: комедии кинокомиксы фантастика ужасы мюзиклы
приключения криминальные мелодрамы боевики драмы спортивные
катастрофа исторические детские военные фантазия детективы
 # А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ы Э Ю Я
 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Французский вестник:

Французский вестник
постеры фильма: 2
кадры из фильма: 10
трейлеры: 14

Рецензии и обзоры

Французский вестник: Великий городовой
Оммаж в итоге и остаётся лишь оммажем, перед нами пусть и артхаусное кино, всё ключевое в нём всё-таки скорее пародируется

Спенсер: Тайна принцессы Дианы: Ещё одна из рода Болейн
Кристен Стюарт в платьях с фотографий, с причёской с фотографий и выражением лица с фотографий позирует на фоне достаточно абстрактных событий

Красное уведомление: Код красный
Интересно ли это всё смотреть? Интересно и забавно. Есть ли в этом хоть капля новизны? Ничуть не бывало. Можно ли продолжать так же до бесконечности? А вот тут — только время покажет

Последняя дуэль: Серый рыцарь
Главная героиня твердит о своей правоте, но ей никто по сути и не противоречит, кроме коварного насильника ле Гри

Вечные: Питер Пэн как герой Мстителей
Группа серых, совершенно ничем не интересных персонажей устраивает прилюдную групповую истерику в стиле «мы все умрём»
Ещё рецензии


Кинокадр Новинки кино 2021 фильмы 2021 Афиша Рецензии Обновления Трейлеры
Будьте с Кинокадром в социальных сетях и не только! Я уже, закройте это
КиноКадр, всё о кино
   Новинки кино 2021   фильмы 2020   фильмы 2021   Афиша кино   Лучшие фильмы 2019 2020  
2003-2014 © Кинокадр | Об издании | 16+
 

«Вечные», рецензия . «Веном 2», рецензия . «Красное уведомление», отзыв . «Последняя дуэль», отзыв . «Финч», отзыв . «Не время умирать», подкаст . «Дюна», подкаст . «Хэллоуин убивает», рецензия . «Армия воров», отзыв . «Шан-Чи», отзыв . «Игра в кальмара», рецензия . «Спенсер», отзыв . «Тем больнее падать», отзыв . «Французский вестник», отзыв .
 
Афиша кино Новинки кино 2021 Рецензии Блог Трейлеры Подкаст
Обновления Фильмы Фильмы 2021 Фильмы 2020 Звёзды Кадры Лучшие фильмы 2020 2021 Отзывы Соцсети WIKI  

Афиша кино: "Вечные", "Последняя дуэль", "Французский вестник", "Небо", "Король Ричард", "Плюшевый Бум", "Приключения Пильи", "Кощей. Начало"
Новинки кино 2021: "Прошлой ночью в Сохо", "Энканто", "Дом Гуччи", "Лётчик", "Охотники за привидениями: наследники", "Вестсайдская история", "Спенсер: Тайна принцессы Дианы", "Матрица: Воскрешение", "Оленьи рога"

2003-2021 © Кинокадр | Об издании | 16+ | Мятеж | Реклама   