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Дичь | Трейлеры

Трейлеры » Комедии Рецензии в разделе Лучшие

Отрывок New :: 11.11.20

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Все ролики фильма "Дичь" (3, из них 3 новых)

 
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Название фильма: Дичь
Оригинальное название: Freaky
Прокат в России фильма "Дичь": 12 ноября 2020 года
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» Голливуд » Ужасы и мистика
» Голливуд » Комедии » Для взрослых
О фильме "Дичь":

Режиссёр Кристофер Лэндон («Счастливого дня смерти») представляют хоррор-комедию о том, как маньяк и жертва поменялись телами.

В главной роли: Винс Вон.

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Дичь:

Дичь
постеры фильма: 1
кадры из фильма: 5
трейлеры: 3

Рецензии и обзоры

Ещё по одной: Побег откладывается
Новый фильм Вентерберга был включён в конкурсную программу 73-го Каннского фестиваля. Но этот киногод на Круазетт не состоялся

Опасный элемент: Радий и полоний
Будь это мини-сериал, возможно бы и прокатило. Но это кино, полный метр, снятый для большого экрана, и в таком виде не выдерживает никакой критики

Ход королевы: Ну что, пацаны, аниме?
Каждый раз, когда Бет Хармон предлагают стать сделать политическое заявление, она вежливо посылает подальше. Она просто хочет играть в шахматы

В чужой шкуре: Нолан курильщика
Здесь много своих поворотов, но они не так важны, как само погружение в растерянное, очень одинокое и безнадёжное депрессивное состояние

Выбивая долги: Понты
Фильм строит из себя криминальную трагедию, оставаясь дешёвым телевизионным мылом, которое безосновательно срывается в ультранасилие
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