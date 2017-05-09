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Основатель
Рецензия: Награда за смелость
«Основатель» — один из тех фильмов, которые не просто должны были участвовать в прошлой оскаровской гонке, а был созданы для неё. Но по каким-то причинам он сошёл с дистанции, пролетев мимо всех радаров. Такое случается каждый год, но в данном случае неожиданно обидно, потому что свою славу он заслужил в полной мере.
В это, конечно, может быть трудно поверить, потому что кино про «Макдональдс», и здесь каждые десять минут называют их гамбургеры лучшими на свете. Китон играет 50-летнего продавца автоматов для коктейлей, который встречает братьев-перфекционистов Макдональдов, превращает их ресторан во франшизу и в конце концов отбирает её себе. При этом герой Китона — не шарлатан и не вор, а такой же приятный, милый персонаж, как и оба Макдональда. Большую часть фильма он ничего у них не крадёт и не ломает, а напротив, верно чтит все правила и работает сразу за сто человек, время от времени задвигая про то, что «Макдональдс» — это новая американская церковь, «Макдональдс» — это Америка.
Кино получается именно потому, что не концентрируется на каких-то лайфхаках, как и не пытается быть биографией. Оно делает из истории успеха как практически притчу, рассказывая почему — именно почему, а не как — человек со стороны создал империю, но вместо оригинальных авторов сам стал во главе её. На месте «Макдональдс» могло быть что угодно — его можно вынуть из сюжета и заменить, например, сетью магазинов или автозаправок. Когда под конец Китон пишет на своей визитке «Основатель», он действительно имеет на это право… но в то же время не совсем. И это ещё одна замечательная вещь в фильме — его двухслойность. Он весело иллюстрирует одну непрерывную цепочку обидных причин и неизбежных последствий, в деталях достигая той же звенящей драматичной глубины, что в какой-нибудь «Нефти».
Название фильма: Основатель
Оригинальное название: Founder
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» Голливуд » Комедии » Для взрослых
О фильме "Основатель":
Биографический фильм о Рэе Кроке, который однажды выкупил права на брэнд "Макдональдс" и в итоге создал ресторанную империю в таком виде, в каком все её знают.
В главной роли: Майкл Китон.
Режиссёр: Джон Ли Хэнкок.
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Основатель:
Основатель: Награда за смелость
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