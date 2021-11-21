Рецензия: Братец Кролик и братец Лис

Роман КОРНЕЕВ , 21 ноября 2021

Творчество Азимова — это бесконечный и неисчерпаемый источник для экранизаций, потому что представляет собой (если вычеркнуть из него «Конец Вечности») единое историческое полотно от покорения первых звёздных систем по очень далёкие времена, являясь некоторой моделью для сборки, состоящей из разнообразных деталей политики, планетографии, истории и ряда классических фантдопущений вроде «законов робототехники» или «психоистории», только бери и используй. Но шоу-раннерам «Основания» Дэвиду Гойеру и Джошу Фридману как будто слишком тесно в этих рамках, им хочется снимать что-то своё, и они снимают.

Для начала, нанятые ими сценаристки меняют пол большей части персонажей — Эдо Демерзель (к слову, это по сюжету тот самый бессменный Дэниел Оливо из «Стальных пещер»), Гаал Дорник и Сальвор Хардин последовательно становятся женского пола, по сути, из ключевых действующих лиц мужчинами остаются только сам Селдон в исполнении Джареда Харриса и «братья» Клеоны, которых тут, в отличие от книжки, целый вагон. При этом императоры тут — максимально переделаны по сравнению с книжной серией и как бы нарочно выпячены, дабы было, в кого тыкать палкой — вот они, мужские шовинисты, довели Галактику. Безвольные, самодовольные, скрытные, надменные и мстительные.

Сам же Селдон, который по книжкам большую часть времени остаётся где-то в стороне, маяча по сюжету в основном в виде голографического пророка, в сериале эпизод за эпизодом начинает выглядеть всё более мутным типом, склонным загребать жар чужими руками, и вообще он тут манипулятор, каких мало. То есть, в отличие от оригинала, где «кризисы Селдона» — это именно что результат расчётов, тут они скорее искусственно созданы коварным психоисториком в угоду собственным планам внутри планов и никто бы не удивился, если бы это он и разрушил звёздный мост.

Не сказать, чтобы Азимов совсем не имел ничего такого в виду, поскольку у него в сюжете есть и Мул, и роботы, и Второе Основание, но именно в гойеровском исполнении мы получаем такую политкорректную и упрощённую версию «Дюны», чего у Азимова всё-таки не наблюдалось. Это именно современный взгляд на вещи, не соответствующий эпохе написания оригинального романа, когда ассоциаций с поздним Римом и его чередой императоров-солдат было уже достаточно для фоновой сюжетки. И не сказать, чтобы это всё было плохой идеей, и пусть бы их, эти размножения Клеонов и смены пола и расы, если бы не одно ключевое «но».

Сериал предельно скучен большую часть времени. По сути, нормально играет тут только Демерзель (пусть её образ и вообще не соответствует оригиналу), остальные тупо истерят или отбывают номер, выстроившись поперёк кадра в шеренги, как это происходит в большинстве современных проходных сайфай-сериалов. По тем же лекалам красивые задники тут сочетаются с противоречиями в уровне технологий (деревянные луки и трансгалактические прыжки), большинство фантдопущений берутся из ниоткуда (нуль-поле и сам саркофаг Селдона взят авторами буквально из воздуха), стилистика современного мегаполиса тут прекрасно соседствует со странными хламидами верующих и каменным веком на большинстве планет. В конце концов, Терминус — технологическая жемчужина Галактики, целью которого является сохранить знания на тысячелетия — по факту оказывается населён неумытыми бомжами, живущими в бытовках и одетыми чуть ли не в шкуры, которых запросто сметают дикари-выживальщики с Анакреона. Гойера очевидным образом не интересует в этом всём ни фантастика, ни отсылки к временам античности, и даже повесточка ему скучна, он занят исключительно тупыми вотэтоповоротами и никому не нужными клиффхэнгерами. С чего бы по итогам не было скучно зрителю? Впрочем, второй сезон уже назначен, так что придётся скучать ещё и на нём.