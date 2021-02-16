Название сериала: Ради всего человечества

Оригинальное название: For All Mankind

О сериале "Ради всего человечества":

Джоэль Киннаман в альтернативной истории советско-американской лунной гонки, в которой СССР первым доставил человека на Луну, и потому лунная гонка продолжилась, а не закончилась полётом «Аполлона-17» в 1972 году. Первый сезон заканчивается неудачными миссиями «Аполлона-24» и «Аполлона-25».