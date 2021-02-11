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Ради всего человечества | Трейлеры
О съёмках, сезон 2 New :: 11.02.21
Название сериала: Ради всего человечества
Оригинальное название: For All Mankind
Планы выпуска: 2019 год
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О сериале "Ради всего человечества":
Джоэль Киннаман в альтернативной истории советско-американской лунной гонки, в которой СССР первым доставил человека на Луну, и потому лунная гонка продолжилась, а не закончилась полётом «Аполлона-17» в 1972 году. Первый сезон заканчивается неудачными миссиями «Аполлона-24» и «Аполлона-25».
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