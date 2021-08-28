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День флага | Трейлеры
о фильме: кадры | трейлеры: 2 | постеры | в ролях
Трейлер New :: 28.08.21
Название фильма: День флага
Оригинальное название: Flag Day
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» Голливуд » Криминальные
О фильме "День флага":
Дочь Шона Пенна Дилан Пенн в криминальной мелодраме Шона Пенна о сложных взаимоотношениях отца, подделывающего деньги и грабящего банки, чтобы обеспечить свою дочь. Основано на реальных событиях.
Также в ролях: Джош Бролин.
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